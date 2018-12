Новости «Театр UTS» представил на столичной сцене «Ваньку-Каина» Сотрудники компании UTS Group представили на суд взыскательной московской публики юбилейную профессиональную театральную постановку

C 5 по 8 декабря на сцене «Театрального центра на Страстном» состоялась премьера 10-го, юбилейного, спектакля проекта «Театр UTS» «Ванька-Каин» по пьесе Константина Скворцова. Ванька-Каин (настоящее имя Иван Осипов) – известный московский вор, живший во времена царствования императрицы Елизаветы Петровны (1741-1762 гг.). История Каина, сумевшего достичь высокого положения при дворе, легла в основу комедии, решенной в раёшно-балаганном стиле. Этот жанр дал актерам возможность «повеселиться на лобном месте» российской истории, являя зрителям широту, глубину и трагизм русского характера. Девять месяцев подготовки, свыше сотни репетиций и встреч, более 30 актеров в труппе и около 50 участников самого проекта, четыре дня премьерных спектаклей и более 1500 гостей – все это значимые части большого и уникального события для туристической отрасли России - проекта «Театр UTS». Как рассказал Алексей Крылов, генеральный директор UTS Group, «почему выбор пал именно на эту пьесу? Сложный вопрос. Но наши постоянные зрители знают – «Театр UTS» никогда не ставит обычный сценический репертуар. Мы всегда стараемся искать нечто новое. Иногда, это продиктовано настроением внутри коллектива, подбором актеров, желанием режиссера. Бывает, мы играем на злобу дня. Но главное, мы продолжаем развивать эту традицию. Наши спектакли – уже не просто событие отраслевого масштаба, которое ждут ежегодно. Это «ДНК» UTS Group». Михаил Дмитриев, PR-директор UTS Group, в свою очередь, отметил: «Театр UTS» - это большое событие не только на рынке туризма России, а также наших гостей и партнеров, но и в жизни актеров проекта и сотрудников компании UTS Group. Мы становимся еще более сплочённой, сильной, эффектной и эффективной командой. Следуя нашей миссии – открывать все возможности мира, – мы продемонстрировали нашим гостям и зрителям, что суть любого проекта или бизнеса не только зарабатывать деньги. Это очень глубокая история про людей, их эмоции и потенциал». Спектакль, игра актеров, декорации, костюмы и атмосфера – ничто не оставило равнодушным гостей на предновогодней премьере. Яркими эмоциями были переполнены все. Колоссальный объем положительной энергии от полученных впечатлений зарядил зрителей, актеров и организаторов на долгое время. Всего этого не могло получиться без активного участия и совместной работы с уважаемыми партнерами проекта «Театр UTS»: OMRON Healthcare – мировой лидер в производстве медицинского оборудования для профилактики, контроля и лечения заболеваний, вызванных современным образом жизни;

ГК «СиЭс» Медика – эксклюзивный дистрибьютор в России японской компании OMRON Healthcare Co., LTD – ведущего мирового производителя медицинской техники – и производитель собственного бренда CSMedica;

i’way – бронирование трансферов по всему миру для агентств, корпоративных клиентов и физических лиц;

ERV – международная сеть высококвалифицированных страховых услуг;

Группа «Ладога» - стратегическое партнерство предприятий, объединенных для эффективного решения задач по производству и импорту алкогольной продукции;

Amadeus – ведущий поставщик IT-решений для глобальной индустрии туризма и путешествий;

Ellinair – международная авиакомпания;

Buying Business Travel Russia – международное издание для корпоративных покупателей услуг делового туризма и организации мероприятий;

ИД «Турбизнес» - 16 брендов в информационной, издательской и маркетинговой деятельности индустрии туризма в нашей стране;

Business Travel – информационно-аналитический журнал для специалистов делового туризма и MICE России;

Travel Russian News – профессиональный портал о туризме и туристической отрасли.

