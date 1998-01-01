Туристы назвали преимущества российских горнолыжных склонов

Ростуризм и сервисом Biletix предоставили нам результаты опроса интернет-пользователей, посвященного отечественным зимним курортам

Туристы с опытом горнолыжного катания как в России, так и за рубежом считают главными преимуществами российских горнолыжных курортов соотношение цены и качества, удобную логистику и красивую природу. Таков результат опроса интернет-пользователей, проведенного Ростуризмом совместно с сервисом Biletix.

В пятерку ключевых достоинств России как направления горнолыжного отдыха, как считают опрошенные, входят конкурентоспособные цены (назвали 40% респондентов), логистическая доступность (24,5%), красивая природа (22,4%), качество снега (16,3%), а также дружелюбие персонала курортов (14,3%).

Меньшее число респондентов отметило разнообразие трасс, высокий уровень безопасности, качественный туристский сервис, качество и скорость подъемников, а также наличие развлечений (баров, дискотек, ресторанов, кегельбан-клубов и т. д.) на российских горнолыжных курортах.

Одновременно опрос позволил выявить ожидания потребителей относительно дальнейшего развития горнолыжного отдыха в нашей стране.

76,5% респондентов считают, что необходимо работать над достижением оптимального соотношения цены и качества услуг горнолыжных курортов,39,2% не в полной мере удовлетворены протяженностью трасс, а 27,5% – качеством их подготовки.

Рейтинг российских горнолыжных курортов по числу планирующих посетить их в этом сезоне туристов, согласно данным опроса, возглавляет Красная Поляна (31,3%), далее идут Домбай (14,5%), Эльбрус (10,9%), Шерегеш (9,6%), Белорецк (7,2%) и Архыз (6%).

/TOURBUS.RU