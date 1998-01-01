Туриндустрия разобралась с терминами

В Российском научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачёва (здание палат дьяка Аверкия Кириллова XVI — XVII вв.) прошла презентация Российского энциклопедического словаря «Туризм», вышедшего из печати в конце ноября 2018 года, - сообщает наш корреспондент.

После многочисленных и далеко не всегда безупречных справочных туристских изданий впервые в России в одном издании собрана информация, представляющая туристическую отрасль практически во всём ее многообразии. Особенно важны точные определения тех понятий, с которыми все, так или иначе связанные с туризмом, сталкиваются буквально каждый день.

Энциклопедия включает 3115 статей, посвящённым туристским и паломническим путешествиям, а также связанным с ними видами и сферами деятельности: культуре, экономике, праву, географии, этнографии,транспорту, гостиничному хозяйству, общественному питанию и др.

Презентацию открыл глава Ростуризма Олег Сафонов, который поздравил коллектив авторов - из Института Наследия, Международной общественной туристской академии (МТА) и нескольких регионов России (Санкт-Петербурга, Смоленска и др.). с завершением более чем десятилетнего труда.

«Наша главная задача - повышение качества обслуживания туристов. Поэтому такое издание должно быть у всех специалистов отрасли, - сказал он. - Мы очень заинтересованы в том, чтобы энциклопедия дошла до возможно более широкой массы туристов, студентов и управленцев.

Ростуризм окажет максимально возможную поддержку в продвижении этого издания, так как его авторы не имеют подобного опыта Оно пригодится в первую очередь студентам вузов, а также руководителям туроператорских и турагентских компаний» .

В туристской отрасли работают десятки тысяч человек, которым необходимо использовать в своей деятельности подобный словарь, считает г-н Сафонов. Кроме того, он будет востребован в государственных и муниципальных учреждениях, развивающих туризм.

Словарь пригодится и самим туристам — и при подготовке путешествий, и — особенно — при разрешении связанных с ними возможных конфликтов юридического характера. «А знать — это значит защищаться. И единственное, что меня по настоящему огорчает — это небольшой тираж этого словаря», - уточнил он.

«Появление книги вовсе не означает конца нашей работы, - заявил главный составитель энциклопедического словаря, кандидат культурологии Сергей Житенёв. - Энциклопедия, я уверен, должна и будет развиваться. Всем, кто не сможет купить книжное издание, будет доступна его постоянно обновляющаяся электронная версия — ведь практически каждый день появляются новые термины и слова, связанные с туризмом, его новые виды и направления его развития. Чрезвычайно важно оперативно и точно переводить их на русский язык - заимствований в нашей лексике и так слишком много».

«Давным-давно нашей отрасли давно была необходима единая и максимально актуальная энциклопедия, - сказал председатель Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.

- Вопросы терминологии в туристской отрасли актуальны всегда. И мы помним, что ещё сравнительно недавно Основы законодательства о туризме принимались во многом как закон «о понятиях»».

/TOURBUS.RU