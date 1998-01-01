В Москве представили «самый уютный уголок Тосканы»

В рамках московской выставки Buon giorno, Italia прошла презентация городов Пьетрасанта и Форте деи Марми, организованная их муниципалитетами в сотрудничестве с Национальным Агентством Италии по туризму (ЕNIT).

«Тоскана — едва ли не самый знаменитый туристический регион не только Италии, но и мира, - открыл презентацию директор ЕNIT Этторе Батьянелли. - А самый уютный уголок Тосканы — это находящаяся в провинции курортная зрна Версилия - протянувшийся на несколько десятков километров участок побережья Лигурийского моря.

Версилия — это огромный песчаный пляж и мелкое море. Можно сказать, что это идеальное место для отдыха с маленькими детьми».

Один из главных козырей Версилии — изумительный по мягкости климат. Летом средние температуры составляют около +24 градусов, а в зимний период температура очень редко падает ниже +10 градусов.

Версилия простирается от склонов Апуанских Альп до Природного парка Сан-Россоре. Исторически её территория соответствовала бассейну одноименной реки. Изначально зона объединяла только четыре города, через которые протекала река и ее притоки, в их числе и были Пьетрасанта - древняя столица области, и Форте-дей-Марми.

«Наш городок, издавна являющийся символом светской утончённости - самое престижное и ухоженное из всех мест отдыха на побережье Версилии, - рассказал, представляя его, мэр Форте-дей-Марми Бруно Мурци.

- Поселение сложилось вокруг старинной крепости в самом центре городка, в которой сегодня находится Музей межудународного фестиваля сатиры, ежегодно проходящего в Форте-дей-Марми. Здесь множество всемирно известных ночных клубов, в частности, известная уже на протяжении более чем полувека «La Capannina»».

«Находящаяся в десяти минутах езды на машине от побережья городок Пьетрасанта, состоящий из двух площадей и трёх главных улиц – известнейший в Европе и мире центр обработки мрамора и бронзы — рассказал сенатор Итальянской Республики, министр культуры и туризма Пьетрасанты Массимо Малленьи.

- Основанный в 1244 году, он издревле манил людей искусства вообще и скульпторов в частности — неподалёку от него находятся карьеры знаменитого каррарского мрамора. К городу примыкает ещё более древняя, чем сам город, лангобардская крепость, поднявшись на стены которой можно насладиться панорамой самого большого города Версилии — Виареджо».

Событийный календарь Версилии исключительно богат. Среди них выделяются уже упомянутый Фестиваль сатиры и юмора в Форте-дей-Марми и Фестиваль опер Джакомо Пуччини, проходящий на озере Массачукколи (рядом с Виареджо) близ дома-музея композитора в Торре дель Лаго.

«С Россией Версилия связана регулярными рейсами авиакомпаний S7 и «Победа». Можно позавтракать в Москве, а пообедать уже в Италии — побережье находится в получасе езды от пизанского аэропорта имени Галилео Галилея», - сказал в заключение синьор Бастьянелли.

Итоги нынешнего туристического сезона пока не подведены, но статистика прошлого года настраивает на оптимистический лад — прирост турпотока из России в Италию по сравнению с предыдущим годом составил 8,2% (644 тыс. человек).

/TOURBUS.RU