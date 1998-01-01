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«Турпомощь» доплатит клиентам туроператоров «Данко» и «Натали Турс»/ Граждане Эстонии и Китая, направлявшиеся в Пушкинские Горы, попали в ДТП/ Транскавказская магистраль закрыта из-за снегопада

«Турпомощь» доплатит клиентам туроператоров «Данко» и «Натали Турс»

Клиенты туроператоров «Данко» и «Натали Турс» получат доплаты к компенсациям из фонда персональной ответственности в «Турпомощи», поскольку выплат страховых компаний не хватило, сообщил «Интерфаксу» директор ассоциации Александр Осауленко.

«Ассоциация «Турпомощь» проводит сбор требований в связи с выплатами из фонда персональной ответственности туроператора «Данко» и одного из юрлиц туроператора «Натали Турс» – «Панорама Тур». Компании уходили с неисполненными обязательствами, выплат в страховых компаниях не хватило. В случае с «Данко» это совсем небольшая сумма, поэтому компенсации будут производиться в полном объеме, в случае с «Панорама Тур» — долг очень большой», — рассказал он.

Как отмечают в «Турпомощи», в течение 90 рабочих дней с даты начала сбора требований о выплате компенсаций будет сформирован реестр туристов.

Туроператор «Данко» был застрахован в ERV («ЕРВ Туристическое Страхование») на 50 млн рублей. Размер фонда персональной ответственности компании составляет 3,6 млн рублей.

Финансовая ответственность «Панорама Тур» была застрахована в СК «Ингосстрах» на 50 млн рублей. Размер персонального фонда ответственности туроператора — 5,6 млн рублей.

Граждане Эстонии и Китая, направлявшиеся в Пушкинские Горы, попали в ДТП

В микроавтобусе, попавшем в ДТП в Псковской области, находились граждане Эстонии и Китая, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, китаянка не пострадала, гражданин Эстонии госпитализирован с травмами.

"Его матери дали визу, она выезжает в Россию", — отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, авария произошла около 21.00 мск вторника на 13-м км автодороги Пушкинские Горы — Велье недалеко от деревни Коноплюшка. Микроавтобус "Мерседес Спринтер" с 17 пассажирами из Санкт-Петербурга направлялся в Пушкинские Горы. В результате резкого торможения в условиях гололеда автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

По информации и.о. председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко, всего в ДТП пострадали 10 человек. По ее данным, семь человек получили травмы легкой степени тяжести, трое — средней степени тяжести: у двоих пострадавших диагностированы травмы позвоночника, состояние еще одной студентки оценивается как ближе к удовлетворительному. Следователями УМВД региона проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Санкт-Петербургского госуниверситета, в числе пассажиров которого находились студенты, а также преподаватель вуза, обучающиеся основной образовательной программы "Туризм" должны были проходить учебную практику в Псковской области.

Позже МЧС РФ сообщило, что вертолет с семью пострадавшими в ДТП под Псковом вылетел в Петербург.

Транскавказская магистраль закрыта для всех видов транспорта из-за снегопада

Движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали, связывающей Россию с Южной Осетией, запрещено по погодным условиям, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"С 12:00 Транскам закрыт для всех видов автотранспорта", — говорится в сообщении.

В пресс-службе агентству "Интерфакс-Юг" уточнили, что запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях.

Дорога будет закрыта до особого распоряжения.

/TOURBUS.RU



