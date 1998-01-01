Новости «Жемчужная река» исключена из реестра туроператоров На Хайнане по-прежнему остаются более тысячи туристов «Жемчужной реки», при этом у части из них не оказалось обратных билетов

Оба юрлица туроператора «Жемчужная река» исключены из единого реестра туроператоров приказом Ростуризма от 12 декабря 2018 года, - сообщает Ростуризм. Согласно тексту приказа, из единого реестра туроператоров исключаются: ООО «Тревел Дизайнерс» и ООО «Геркулес Трэвел». У обоих юрлиц указан единый интернет-сайт www.prtc.travel. В приказе подчеркивается, что неисполнение обязательств по договорам о реализации туристского продукта туроператором началось с 8 декабря 2018 года. Напомним, что фактически обанкротившийся туроператор «Жемчужная река» работает под юридическим лицом «Геркулес Трэвел». Фингарантия компании составляет 10 млн рублей – ее предоставила страховая компания «Орбита». По итогам прошлого года туроператор отправил на отдых всего 47 человек (общая цена туристского продукта за них составила 14 млн 316 тыс. руб.). Персональный фонд «Геркулес Трэвел» составляет 250 тыс. руб. По имеющейся в распоряжении АТОР информации, расчеты с авиакомпанией «ИрАэро» и Pegas Fly «Жемчужная река» вела через юридическое лицо «Тревел Дизайнерс». Эта компания также находится в едином реестре туроператоров. Она застрахована на 10 млн рублей в страховой компании «Орбита». Персональный фонд – 83 970 р. В прошлом году компания отправила на отдых 45 туристов, общая цена туристского продукта за которых составила 2 млн 595 тыс. руб. Между тем, по информации РСТ, вчера в аэропорту Казани приземлился самолет «ИрАэро» с туристами «Жемчужной реки», которые с 8 декабря не могли вылететь с острова Хайнань. В информации на сайте авиакомпании подчеркивается, что с опозданием прибыли в Россию только туристы из Казани. У почти 1500 остальных клиентов «Жемчужной реки» отдых в Китае заканчивается с 12 по 15 декабря. Это туристы из Уфы, Челябинска, Самары, Хабаровска и Санкт-Петербурга. Авиакомпания «ИрАэро» перевезет этих пассажиров вовремя, за свой счет, поскольку туроператор «не подтвердил готовность незамедлительно оплатить авиарейсы». Туристам, которые оплатили туры с перелетом «ИрАэро» и не отправились на отдых, туроператор предлагает два варианта дальнейших действий: аннулировать туры и получить полный возврат средств либо вылететь на отдых из других городов на рейсах авиакомпании «Алроса». Туры аннулируются без штрафа, возврат денег будет осуществлен в срок от 10 до 30 дней, - обещала ранее компания. Правда, некоторые агентства сообщают в чатах, что обнаруживают в личных кабинетах заявки, помеченные статусом «Отменена», то есть туры аннулирует сама «Жемчужная река». И при этом никаких комментариев по поводу возврата денег. Их беспокоит, не выставит ли в этом случае оператор штраф, заявив, что агентство отказалось от заявки по своей инициативе. В то же время АТОР сообщает, что на Хайнане до сих пор находится 213 туристов «Жемчужной реки», прилетевших в Китай на рейсе авиакомпании Pegas Fly и не обеспеченных обратной перевозкой. Вместо билетов у них на руках - «пустышки». Как стало известно АТОР, у туристов на руках были маршрут-квитанции. Однако проверка этих маршрут-квитанций в системе бронирования не подтвердила наличие фактически созданного бронирования по маршруту Хайкоу – Москва (Жуковский). Номера в маршрут-квитанциях относятся к авиабилетам по маршруту Москва – Хайкоу. То есть билеты были выписаны только в одну сторону. А это является нарушением действующего туристского законодательства. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, Pegas Fly не заявлял выполнение рейса из Хайкоу 8 декабря, в расписании полетов его в принципе не было. Теперь обязанность по вывозу этих туристов ложится на туроператора «Жемчужная река». «ИрАэро», который уже занимается вывозом туристов с Хайнаня, будет вывозить только собственных пассажиров. Кроме того, туроператору грозит проверка правоохранительных органов за выписку туристам билетов только в одну сторону. По данным ассоциации «Турпомощь», туроператор с учетом новогоднего периода продал от 5 до 10 тыс. путевок на китайский остров из разных городов России. Компания привлекала туристов низкими ценами, продавая турпакеты по 20-30 тыс. рублей на человека. Директор ассоциации Александр Осауленко ранее сообщил, что в случае остановки туроператора его финансовых гарантий в размере 20 млн рублей не хватит для выплат всем туристам. В то же время стало известно, что сегодня в Ростуризме пройдет заседание наблюдательного совета «Турпомощь», на котором вновь будет обсуждаться ситуация с вывозом клиентов туроператора «Жемчужная река» с острова Хайнань. /TOURBUS.RU

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