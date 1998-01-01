Новости МИД РФ и Ростуризм призывают к осторожности после теракта на самой популярной рождественской ярмарке Франции По последним данным, в результате вчерашней стрельбы в центре Страсбурга погибли двое и ранены 14 человек

"По информации МИД России, вечером в результате стрельбы, открытой неизвестным в районе проведения рождественской ярмарки в центре г. Страсбурга (Франция), есть погибшие и раненые. По предварительным данным Генконсульства России в Страсбурге, российских туристов среди жертв и пострадавших в результате нападения нет", — говорится в сообщении, опубликованном сегодня Ростуризмом. Как уточнили в ведомстве, французские власти объявили об усилении мер безопасности на всех рождественских ярмарках страны. Ужесточен пограничный контроль и меры по борьбе с терроризмом. В департаменте Нижний Рейн на северо-востоке Франции на 13 декабря запрещено проведение каких-либо мероприятий. "Ростуризм рекомендует находящимся в департаменте Нижний Рейн российским туристам проявлять бдительность, соблюдать меры личной безопасности, избегать посещения центральных районов Страсбурга, а также мест массового скопления людей и следовать указаниям местных властей", — сообщили в пресс-службе. Телефон для экстренной связи с Генконсульством России в Страсбурге — (+33-3) 8836-73-15. В то же время в ходе пресс-брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня: "Учитывая ситуацию во Франции, просьба к находящимся гражданам России проявлять осторожность и в случае возникновения чрезвычайной ситуации обращаться в находящиеся на территории Франции российские загранучреждения по телефонам, указанным на сайтах и аккаунтах в соцсетях. Также напоминаем о мобильном приложении "Зарубежный помощник", которое может пригодиться в аналогичных случаях". По последним данным, жертвами стрельбы в Страсбурге стали два человека, еще 14 человек получили ранения. При этом среди погибших - таиландский подданный, сообщило посольство Таиланда в Париже. Им оказался 45-летний турист Анупонг Суебсаман, который приехал во Францию в отпуск вместе с супругой. Женщина не пострадала, посольство оказывает ей необходимую помощь. Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о 29-летнем жителе Страсбурга, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях. Согласно СМИ, камеры видеонаблюдения сняли снайпера, который предположительно стрелял из пистолета и использовал нож. Он пытался застрелить сотрудников полиции. Госсекретарь в Министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщал, что в ходе операции по поимке преступника были задержаны пять человек, сам стрелок мог покинуть территорию Франции и направиться в Германию. Также префектура города сообщает, что в Страсбурге в среду запрещено проведение демонстраций. Закрыты культурные и спортивные объекты, в частности, музеи и катки. В то же время работа школ, лицеев и колледжей продолжается. Отметим, что инцидент произошел всего в нескольких шагах от знаменитой рождественской ярмарки города, самой популярной во Франции. Ежегодно ее посещает более двух млн туристов из разных стран. Рождественская ярмарка в Страсбурге проводится с 1570 года и является старейшей в Европе. Она включает более трехсот разнообразно оформленных и разукрашенных торговых шале. По информации АТОР, Страсбургская ярмарка входит в топ-5 самых популярных в Европе зимних ярмарок у российских туристов. Между тем, туроператоры, работающие на французском направлении, пока что не получали отказов от бронирования туров от туристов, которые собирались в cтрану в ближайшее время, и прежде всего в рождественские и новогодние праздники. /TOURBUS.RU

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