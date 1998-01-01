Новости Столица ждет стратегию продвижения за рубежом и решение визовых проблем Форум профессионалов туриндустрии, организованный Комитетом по туризму Москвы, собрал в столице около шестисот ведущих специалистов отрасли

Форум профессионалов туристической индустрии прошел в столице на минувшей неделе. В мероприятии приняли участие около шестисот ведущих специалистов индустрии туризма. В ходе насыщенной двухдневной программы эксперты обсудили самые важные проблемы и предложили практические решения, направленные на увеличение туристического потока в Москву. Организатором мероприятия стал Комитет по туризму города Москвы. Как было отмечено в ходе мероприятия, стимулом для развития столичного туризма в этом году, конечно, стало проведение FIFA минувшим летом. «Чемпионат мира по футболу – это открытие Москвы на туристской карте мира», - отметил президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. За месяц проведения чемпионата Москву посетило столько же иностранных туристов, сколько за весь 2017 год. По словам эксперта, чтобы не утратить занятых позиций, городу необходимо развивать и те виды туризма, которые предполагают формирование продукта с высокой добавленной стоимостью. Среди них - медицинский и деловой туризм. Так, по данным Национального конгресс-бюро, в 2017 году различные международные ассоциации провели по всему миру 12558 конгрессов, из них только 856 в России и 35 – в Москве. Это значит, что у российской столицы сохраняется значительный потенциал для роста. При этом эксперты отмечали, что привлечению в Россию в целом и в Москву в частности иностранных гостей и международных мероприятий препятствуют отсутствие сформированного туристического продукта и грамотной стратегии продвижения на международном уровне, а также сложная процедура получения российской визы. Способствовать исправлению ситуации, в числе прочего, может введение электронных въездных виз. По словам председателя Ассоциации бизнес-туризма Вадима Зеленского, только деловой туристический поток это могло бы увеличить на четверть. Открытие в Москве регионального конгресс-бюро, оказывающего поддержку развитию MICE и business-travel в столице, также сделает город привлекательнее для проведения крупных мероприятий, - уверен эксперт. Отметим также, что сегодня пресс-служба мэрии сообщила, что, "согласно прогнозу, в 2018 году Москву посетят 23,5 миллиона туристов — на 9% больше, чем в 2017 году". Отмечается, что наибольший вклад в рост туристического потока в этом году внесли гости из стран дальнего зарубежья, число которых выросло на 40%. При этом по сравнению с 2010 годом турпоток в столицу вырос на 12,8 миллиона, или на 84%, подчеркнули в пресс-службе. В мэрии отмечают, что "важнейшими факторами повышения туристической привлекательности Москвы стали благоустройство улиц и парков, улучшение работы общественного транспорта, открытие новых гостиниц, проведение масштабных и общедоступных культурных, спортивных, досуговых и иных мероприятий, повышение безопасности, дружелюбная атмосфера на улицах города". Наибольшей популярностью у туристов пользуются многочисленные международные фестивали, проводимые в Москве, в том числе в рамках цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны", добавили в мэрии. /TOURBUS.RU

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