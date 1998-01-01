Выяснилось, как путешествовали жители крупнейших городов России в уходящем году

Большинство россиян (56%) совершили хотя бы одну поездку по России за последний год. Чаще всего туристы отдавали предпочтение культурному отдыху – посещали обзорные экскурсии по городам и осматривали достопримечательности (44%), а также навещали родственников и друзей (40%).

Такие выводы содержатся в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, в котором было проанализировано потребительское поведение россиян за прошедшие 12 месяцев. Исследование было проведено путем онлайн-анкетирования, в котором приняли участие около тысячи жителей городов-миллионников России.

Большинство туристов, совершавших поездки по России, путешествовали дважды в течение календарного года (39%). Чуть меньшее количество (36%) выезжали в другой город России единожды. 17% жителей городов-миллионников совершили три туристические поездки по России за год.

Количество туристов, выезжавших за рубеж, оказалось почти вдвое меньше путешествующих по России – 29%. Из них большинство (49%) совершили только одну поездку, еще 26% туристов выезжали за границу дважды за последний год. 14% отметили, что совершили три зарубежные поездки.

Феликс Шпильман, CEO Ostrovok.ru, прокомментировал: «Москвичи ожидаемо путешествовали активнее жителей других регионов – 64% жителей столицы отметили, что посещали другие регионы страны, 41% выезжали за границу. Среди жителей Санкт-Петербурга поездки по России совершили 57%, за рубеж выезжали 36%. В городах-миллионниках аналогичные показатели составили 51% и 19% соответственно».

Путешествуя по России, туристы чаще всего отдельно приобретали билеты и бронировали размещение в отеле (32%). В поездках за рубеж этому способу отдали предпочтение 28% россиян. Большинство же путешественников (43%) при планировании зарубежных поездок покупают готовый тур.

Как в поездках по России, так и в заграничных путешествиях большинство туристов, выбравших жилье самостоятельно, используют сервисы для заблаговременного подбора и бронирования размещения: 75% используют подобные сервисы для поездок внутри страны, 85% – для поездок за рубеж.

По данным Ostrovok.ru, в последних путешествиях по России туристы, которым нужно было бронировать жилье, чаще всего останавливались в гостинице или отеле (46%). Этот же тип размещения стал наиболее востребованным в поездках за рубеж у 76% россиян. Треть россиян (31%) в поездках внутри страны предпочитали останавливаться у родственников или знакомых. В поездках за границу этот тип размещения использовали только 11% туристов.

Феликс Шпильман добавил: «Безусловно, предпочтения и ожидания от отдыха у россиян младшего возраста и более старшего отличаются. Туристы в возрасте от 18 до 24 лет помимо отелей также часто останавливались в апартаментах и хостелах. Они охотно совершали поездки на культурно-массовые мероприятия, а также чаще, чем более взрослые туристы, совмещали отдых с лечением и посещением оздоровительных процедур.

Более взрослые жители России (35-44 года) реже, чем туристы других возрастов, останавливались у друзей и знакомых и выбирали встречу с ними как основную цель поездки. Довольно часто они отдавали предпочтение курортному отдыху, а также путешествовали по работе».