Новости Aigle Azur увеличивает в два раза число своих рейсов Москва – Париж Вторая по величине французская авиакомпания продолжает укреплять свои позиции на российском рынке

Как сообщили нам в пресс-службе Aigle Azur, вторая по величине французская авиакомпания продолжает укреплять свои позиции на рынке Европы,усиливая присутствие в России.Спустя год после открытия маршрута Париж (Орли) - Москва (Домодедово), Aigle Azur объявляет о запуске двух дополнительных рейсов в зимнем и весеннем расписании. Ранее авиакомпания выполняла в Москву два рейса в неделю, теперь же в российскую столицу авиаперевозчик будет летать четыре раза в неделю. Третий еженедельный рейс стартует с 26 декабря 2018 года, а четвертый йеженедельный рейс будет добавлен в расписание с 4 марта 2019 года. Рейс Париж (Орли) - Москва (Домодедово) будет вылетать из столицы Франции по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям в 22:45 и прилетать в Россию на следующее утро в 4:30. Обратный рейс будет покидать Домодедово понедельникам, вторникам, четвергам и субботам в 5:30 утра с прибытием в аэропорт Орли в 7:30. Рейсы выполняются на лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: 12 кресел вбизнес-классе и 168 кресел в экономическом классе. Пассажирам в бизнес- классе предлагаются шампанское, изысканные вина и дорожные наборы. Пассажирам в экономическом классе предлагаются дополнительные варианты обслуживания,способные добавить комфорта их путешествию, такие как выбор места, возможность путешествовать с багажом или без него, опция «Покупки на борту», возможность бронирования в аренду автомобиля, заказа такси и/ или отеля у партнеров авиакомпании. Минимальная стоимость перелета Париж (Орли) – Москва (Домодедово) - от 74 евро в одну сторону, включая все налоги и сборы. Кроме того, с августа 2018года Aigle Azur осуществляет полеты между Парижем и Москвой по соглашению о совместной эксплуатации рейсов с авиакомпанией S7 Airlines. Располагающая большой сетью внутренних маршрутов с вылетом из Москвы, российская авиакомпания предлагает пассажирам Aigle Azur удобные стыковки, в частности, в Санкт-Петербург. В ближайшее время к этому код-шеринговому соглашению будут добавлены еще девять пунктов назначения. Уже более года под руководством своего президента Франца Ивлена, Aigle Azur осуществляет динамичное расширение сети маршрутов при поддержке своих партнеров Azul и Hainan Airlines, а также благодаря соглашениям о совместной эксплуатациирейсов. ПомимосоглашенияобобслуживаниимаршрутоввРоссии с компанией S7 Airlines, Aigle Azur также заключила партнерские соглашения с Air Caraïbes - французской авиакомпанией, специализирующейся на обслуживании маршрутов в Карибском бассейне и с перевозчиком Corsair, что позволяет авиакомпании выполнять 5 рейсов в неделю между Парижем и Бамако, а также с TAP Air Portugal, обслуживающей маршруты в Лиссабон. Напомним, что основанная в 1946 году Aigle Azur является второй по величине французской авиакомпанией с богатой историей. Ежегодно она перевозит около двух миллионов пассажиров, выполняя почти 300 регулярных рейсов в неделю на лайнерах Airbus A319, А320 и, с недавних пор, на A330. Выполняя рейсы из 6-ти городов Франции (Париж, Лион,Марсель, Мюлуз, Тулуза и Нант), компания обслуживает маршруты в Алжир (Алжир, Беджаю, Константину, Оран, Сетиф и Тлемсен), Германию (Берлин), Бразилию (Сан-Паулу), Китай (Пекин), Италию (Милан), Ливан (Бейрут), Мали (Бамако), Португалию (Лиссабон, Фару, Фуншал и Порту), Россию (Москва) и Сенегал (Дакар). И самая последняя новость – Aigle Azur запустила на домашнем рынке ежедневный прямой рейс между Лионом и Нантом. /TOURBUS.RU

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