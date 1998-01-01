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11 декабря
У представительства по туризму Кубы в России - новый руководитель
Сегодня прежний директор кубинского турофиса Эдильберто Риверон Леон передал полномочия своему преемнику Хуану Карлосу Эскалона
Хуан Карлос Эскалона (на фото) сменил на посту директора российского представительства Министерства туризма Кубы Эдильберто Риверон Леона, который успешно представлял в Москве остров Свободы в течение пяти лет. Большую деятельность Эдильберто Риверон Леона по продвижению Кубы отмечают все без исключения участники рынка, работающие на этом направлении.
Эксперты, опрошенные «Турбизнесом», характеризуют годы работы г-на Леона, как самые активные и успешные за всю историю деятельности представительства в России. Работа на главных туристических выставках в Москве и С.-Петербурге, проведение крупных региональных роуд-шоу Кубы в Поволжье, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и Юге России, поддержка российских туроператоров, масштабные рекламные кампании в онлайне, журналах, на телевидении.
Все эти инструменты Эдильберто Риверон Леон комплексно и эффективно использовал в своей работе.
В период с 2014 по 2018 годы популярность отдыха на Кубе выросла значительно, с Кубой стали работать многие крупные многопрофильные туроператоры, впервые было запущено несколько чартерных программ. Как результат, годовой турпоток из России на Кубу вырос более, чем на 200% - с 67 тыс. до 140 тыс. прибытий.
Новый руководитель представительства Хуан Карлос Эскалона - не новичок в туризме. Его стаж работы в отрасли более 25 лет. Что очень важно Хуан Карлос знает рынок с практической стороны - в течение последних 14 лет он занимал должность директора по маркетингу в ведущей инкаминговой компании Кубы CubaTour. Он много раз бывал по работе в Москве, прекрасно говорит по-русски.
В планах нового руководителя - сохранение прежней маркетинговой активности на рынке, углубление сотрудничества с крупными туроператорами, поддержка новых чартерных программ на Кубу. Цель на ближайшие два-три года - достижение рубежа в 200 тыс. российских прибытий.
/TOURBUS.RU
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