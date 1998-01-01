У представительства по туризму Кубы в России - новый руководитель

Хуан Карлос Эскалона (на фото) сменил на посту директора российского представительства Министерства туризма Кубы Эдильберто Риверон Леона, который успешно представлял в Москве остров Свободы в течение пяти лет. Большую деятельность Эдильберто Риверон Леона по продвижению Кубы отмечают все без исключения участники рынка, работающие на этом направлении.

Эксперты, опрошенные «Турбизнесом», характеризуют годы работы г-на Леона, как самые активные и успешные за всю историю деятельности представительства в России. Работа на главных туристических выставках в Москве и С.-Петербурге, проведение крупных региональных роуд-шоу Кубы в Поволжье, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и Юге России, поддержка российских туроператоров, масштабные рекламные кампании в онлайне, журналах, на телевидении.

Все эти инструменты Эдильберто Риверон Леон комплексно и эффективно использовал в своей работе.

В период с 2014 по 2018 годы популярность отдыха на Кубе выросла значительно, с Кубой стали работать многие крупные многопрофильные туроператоры, впервые было запущено несколько чартерных программ. Как результат, годовой турпоток из России на Кубу вырос более, чем на 200% - с 67 тыс. до 140 тыс. прибытий.

Новый руководитель представительства Хуан Карлос Эскалона - не новичок в туризме. Его стаж работы в отрасли более 25 лет. Что очень важно Хуан Карлос знает рынок с практической стороны - в течение последних 14 лет он занимал должность директора по маркетингу в ведущей инкаминговой компании Кубы CubaTour. Он много раз бывал по работе в Москве, прекрасно говорит по-русски.

В планах нового руководителя - сохранение прежней маркетинговой активности на рынке, углубление сотрудничества с крупными туроператорами, поддержка новых чартерных программ на Кубу. Цель на ближайшие два-три года - достижение рубежа в 200 тыс. российских прибытий.

/TOURBUS.RU