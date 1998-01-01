В Москве представили новый культурный квартал Абу-Даби

Открытый в минувшую пятницу музейный квартал Аль-Хосн объединяет старинную крепость, Дом ремесел, а также выставочные и театральные залы

В ходе прошедшего в Москве пресс-завтрака, организованного авиакомпанией Etihad Airways совместно с Департаментом культуры и туризма Абу-Даби, Светлана Филатова, представитель по связям с общественностью Департамента культуры и туризма эмирата, рассказала, что в минувшую пятницу состоялось торжественное открытие нового уникального культурного объекта Аль-Хосн в столице ОАЭ.

Официальное открытие сопровождалось большой праздничной программой, посвященной богатой истории и культуре Абу-Даби.

Как рассказала г-жа Филатова, Аль-Хосн – это оригинальный модный квартал города, который включает в себя четыре взаимосвязанных элемента: историческую крепость-дворец Каср аль-Хосн, Культурный центр, здание Национального консультативного совета, а также Дом ремесел.

Каср аль-Хосн – это старейший и важнейший объект культурного наследия в городе Абу-Даби, включает в себя два знаковых здания: внутреннюю крепость, история которой уходит корнями в 1795 год, и внешний дворец, построенный в 1940-е годы.

Этот комплескс, живой свидетель истории Абу-Даби, успел за 200 с лишним лет послужить резиденцией правящего семейства, местом заседаний правительства и консультативного совета и хранилищем государственных архивов.

Теперь, после завершения продолжительных, масштабных и скрупулезных реставрационно-консервационных работ, Каср аль-Хосн превращен в национальный памятник-музей, позволяющий проследить историю развития города Абу-Даби с времен, когда на его месте было поселение, жители которого промышляли рыбной ловлей и поисками жемчуга, до сегодняшнего дня, когда он превратился в современный глобальный мегаполис с динамичным деловым центром и небоскребами, окружившими крепость.

В восстановленных и обновленных помещениях культурного центра будет множество мероприятий, посвященная изобразительным и исполнительским искусствам. Также здесь откроется первая в регионе детская библиотека.

В честь декабрьского открытия Центр изобразительных искусств представит выставку, посвященную истории здания, служившего центром притяжения для местных художников.

Культурный центр будет открываться поэтапно – так, 7 декабря был открыт доступ в Центр изобразительных искусств, в котором будут располагаться выставочные залы и студии художников. Еще два объекта – театр и детская Библиотека планируются к открытию в наступающем году.

/TOURBUS.RU