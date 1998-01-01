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Ростуризм предостерегает от поездок в Папуа/ Госдума планирует принять закон об отмене национального роуминга до конца года/ Госдепартамент США отменил рекомендацию не путешествовать в Россию

Ростуризм предостерегает от поездок в Папуа

Как сообщает сегодня пресс-служба Ростуризма, «по информации посольства России в Индонезии, в последнее время отмечается ухудшение криминогенной обстановки в индонезийских провинциях Папуа и Западный Папуа.

В связи этой связи российским гражданам, планирующим турпоездки в указанные регионы (в т.ч. в туристическую зону «Раджа Ампат»), рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, по возможности не покидать территорию отелей в одиночку, не вступать конфликты с местным населением, следовать рекомендациям представителей правоохранительных органов, при необходимости связываться с посольством России в Индонезии по телефонам: +62 21 522-29-12; +62 21 522-29-14.

Федеральное агентство по туризму настоятельно призывает туроператоров, реализующих туры в Индонезию, предупреждать туристов о ситуации в провинциях Папуа и Западный Папуа и информировать о рекомендациях российского посольства».

Отметим, что провинции Папуа и Западный Папуа расположены в западной индонезийской части острова Новая Гвинея (Ириан), при этом восточную часть острова занимает государство Папуа – Новая Гвинея.

Госдума планирует принять закон об отмене национального роуминга до конца года

Госдума должна до конца года рассмотреть ряд важных законодательных инициатив, заявил сегодня спикер Вячеслав Володин на думском заседании . "Речь идет об отмене национального роуминга", — пояснил он..

Спикер назвал эту тему среди важнейших в ряду поднимаемых депутатами и обратил внимание на то, что она обсуждается в парламенте уже много лет. Сейчас депутаты "выходят на решение", сообщил г-н Володин. Предполагается, что при оплате услуг связи будут применяться единые тарифы, независимо от того, в каком регионе находится абонент, пояснил он.

Спикер не исключил, что соответствующий проект закона может быть принят Госдумой до окончания осенней сессии в третьем, окончательном, чтении.

Госдепартамент США отменил рекомендацию не путешествовать в Россию

Госдепартамент переместил Россию из списка стран, посещение которых стоит "пересмотреть", во вторую категорию стран, где необходимо проявлять повышенную осторожность, - сообщает «Интерфакс».

При этом, согласно документу, американцам не стоит посещать Северный Кавказ, включая Чечню, из-за террористических угроз и риска гражданских беспорядков.

Также гражданам США не рекомендовано ездить в Крым из-за "оккупации Россией украинской территории".

"Правительство США не может предоставить экстренные услуги гражданам США, путешествующим в Крыму, поскольку государственным служащим США запрещено путешествовать в Крым", — отмечается в сообщении.

Если гражданин США решит поехать в Россию, то Госдепартамент рекомендует изучить местные новости, а также быть бдительными в общественных местах.

Ранее Россия находилась в третьей категории, для которой рекомендовалось "пересмотреть поездку".

/TOURBUS.RU