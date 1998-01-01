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Туристов обязали платить дополнительный взнос за вход в Тадж-Махал/ Забастовка железнодорожников в Германии парализовала движение поездов/ МИД РФ предупредил о непогоде в Италии

Туристов обязали платить дополнительный взнос за вход в Тадж-Махал

Туристы с понедельника будут дополнительно платить 200 рупий ($2,8) за вход в главный мавзолей индийского Тадж-Махала, сообщает газета The Indian Express.

"Вход в главный мавзолей, в котором находятся художественные реплики могил Шах-Джахана и Мумтаз-Махала, теперь обойдется туристам в дополнительные 200 рупий. Это касается как иностранцев, так и местных. Раньше вход был бесплатным", — пишет издание.

Таким образом, вход в Тадж-Махал для иностранных туристов обойдется в 600 рупий ($8,4). Если гость захочет воспользоваться дополнительными удобствами –быстрая очередь, бутылка воды и хорошие туалеты, то придется заплатить уже 850 рупий ($11,9).

Как отмечает газета, на подобные меры власти пошли, чтобы снизить число посетителей Тадж-Махала, который страдает от огромного числа туристов. Ранее в этом году уже было принято решение ограничить посещение дворца тремя часами, чтобы избежать давки.

Тадж-Махал – гробница, построенная в 17 веке императором Шах-Джаханом для своей любимой жены. Ежедневно ее посещают от 10 до 15 тыс. туристов, но в выходные дни их намного больше – до 50 тыс. человек в сутки.

Забастовка железнодорожников в Германии парализовала движение поездов

Забастовка железнодорожников в Германии парализовала движение поездов по всей стране, в Берлине остановились пригородные поезда, сообщает издание Berliner Morgenpost.

"В понедельник утром железнодорожный оператор Deutsche Bahn объявил о прекращении движения поездов дальнего следования, в Берлине остановились пригородные поезда из-за забастовки железнодорожников, которые требуют повышения зарплат", — пишет газета.

Как отмечает издание, забастовка повлияет на график движения поездов, пассажирам рекомендовано перенести поездки на вторник. По приобретенным на 10 декабря билетам они смогут пересаживаться на любые удобные для них поезда без доплаты в течение понедельника и вторника.

В других федеральных землях также не работает железнодорожное сообщение. Из Нюрнберга не ходят поезда в направлении Вюрцбурга, Мюнхена или Берлина. "Забастовку объявили в Баварии и Баден-Вюртемберге, там приостановлено движение пригородного железнодорожного транспорта", — добавили в Deutsche Bahn.

По словам представителей компании, сотрудники зря бастуют, поскольку Deutsche Bahn готов вести переговоры и идти на определенные уступки.

МИД РФ предупредил о непогоде в Италии

По всей Италии вчера был объявлен повышенный уровень метеоопасности из-за сильного ветра, сообщает департамент «Ситуационно-кризисный центр» (ДСКЦ) МИД РФ.

«Италия – "красный" и "оранжевый" уровни метеоопасности объявлены во всех регионах страны по причине сильного ветра», — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Особенно сильные ветра ожидаются на островах Сардиния, Сицилия и в провинции Калабрия на юге страны. На морских побережьях в этих регионах метеорологи прогнозируют шторма.

Сегодня, по данным местных СМИ, ветер сменился «арктическими» морозами и сильным снегопадом в Итальянских Альпах, где выпадет до 150 см снега.

/TOURBUS.RU



