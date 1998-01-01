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Государственное агентство по туризму появилось в Пермском крае

Среди задач нового ведомства – разработка новых маршрутов и развитие туристической инфраструктуры края

Агентство по туризму и молодёжной политике в составе краевых органов исполнительной власти начало функционировать в Пермском крае, сообщила журналистам глава нового ведомства Елена Соснина (на фото). Ранее она занимала должность заместителя руководителя краевой администрации.

Подведомственным учреждением агентства становится туристский информационный центр (ТИЦ) Пермского края, - сообщает наш корреспондент.

К основным задачам агентства, пояснила Елена Соснина, относится «подготовка заявки на софинансирование наших мероприятий за счёт средств Федеральной целевой программы, работа со стратегическим планом развития инфраструктуры туризма, создание новых маршрутов на базе обновлённых объектов показа, включая встраивание в эти маршруты музейной составляющей».

Бюджет нового агентства на 2019 год составляет 57 млн рублей. Планируется, что муниципалитеты смогут претендовать на субсидии из краевого бюджета на создание сервисной туристской и обеспечивающей инфраструктуры. По словам Елены Сосниной, на эти цели будет направлено 23 млн рублей.

Предельный объём субсидии муниципальному образованию составит 5,7 млн рублей. Финансирование будет предоставляться на основе конкурсного отбора и при условии софинансирования со стороны местного бюджета в размере 20%.

Агентство намерено тесно сотрудничать с Ассоциацией туроператоров Пермского края, краевой Промышленной палатой, депутатами законодательного собрания и городской администрации Перми, профессиональными и общественными организациями.

Согласно данным Росстата, групповой турпоток в Пермском крае увеличился с 2013 г. по 2017 г. с 609 тыс. до 663 тыс. человеко-дней (без учёта индивидуальных туристов). Устойчивый рост показывают такие категории туризма, как отдых и рекреация (28% в 2017 г. по сравнению с 19% в 2010 г.), в то время как первое место занимает деловой туризм (48 и 43% соответственно). По числу коллективных средств размещений – 434 единицы - Пермский край занимал в 2017 г. четвёртое место в Приволжском федеральном округе.

При этом, как отметила руководитель нового агентства, иностранные организованные туристы составляют менее 4% турпотока. Доля поступлений от туризма в валовом региональном продукте (ВРП) также достаточно мала, будучи равной 1,1%.

К новинкам, реализуемым новым агентством в Прикамье, относится проект «Не сиди дома», который имеет одноименное мобильное приложение. Для него отобраны несколько внутренних маршрутов, традиционно привлекающих наиболее количество туристов – Кунгур, Березники, Губаха, Чусовой, Чердынь и другие. Двухдневный маршрут выходного дня предлагает культурно-развлекательную программу, в которую входят исторические экскурсии, спортивные мероприятия, посещение главных достопримечательностей и гастрономическая составляющая, а мобильное приложение позволяет не только собрать группу для путешествия, но и получить определённые бонусы от бизнес-партнёров проекта.

/TOURBUS.RU