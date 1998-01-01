Новости Российские эксперты начали финальную проверку аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха Туроператоры вновь обсуждают вероятные сроки начала авиарейсов из России на египетские морские курорты

Российские эксперты по авиабезопасности в субботу вылетели в Египет для проверки международных аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в авиационной администрации Египта. «Мы ожидаем возобновления полетов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх до середины 2019 года. Все ранее выявленные проблемы с безопасностью решены в соответствии с требованиями российской стороны. Аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха оснащены самыми современными системами безопасности», — сказал собеседник агентства. Источники АТОР в авиаотрасли также подтвердили факт проведения проверок, однако высказали сомнение, что в случае ее позитивных итогов чартеры смогут отправиться в Египет на новогодние каникулы. «Даже если предположить самое благоприятное развитие событий, что у российской стороны не найдется никаких очередных замечаний к аэропортам Египта и указ президента о восстановлении рейсов на курорты Египта будет подписан в кратчайшие сроки, отечественные авиаперевозчики просто не успеют сформировать и согласовать программы на январь 2019 года. Выдача разрешений Росавиацией на чартерные перелеты в январе 2019 года намечена на середину декабря. В это время проверка египетских аэропортов будет еще идти. В лучшем случае возобновления чартерных рейсов можно ожидать в феврале, после уже январского заседания Росавиации, где будут рассмотрены и утверждены чартерные программы на следующий месяц», – пояснил один из экспертов, знакомый с ситуацией. По мнению наблюдателей, на практике ситуация с восстановлением полетов может в очередной раз затянуться. В качестве примера эксперты вспоминают сроки возвращения прямых рейсов между Москвой и Каиром. Несмотря на то, что указ президента РФ разрешал полеты с 1 февраля 2018 года, по факту рейсы между двумя столицами возобновились лишь к середине апреля. Сдержанно оценивают перспективы возвращения чартеров из России и в самом Египте, отмечает АТОР. По мнению представителей Федерации туристических палат АРЕ, речь может идти о запуске чартеров в конце первого квартала 2019 года. В этом случае отельеры Египта рассчитывают захватить апрель и май, когда купальный сезон в Европе еще не открыт. Ранее Лариса Аханова, директор PR-департамента TEZ Tour, в беседе с нами заявила, что «вариантов возвращения авиарейсов на курорты Египта масса - вполне возможен и турецкий сценарий, когда направление открыли внезапно, за несколько часов, одним указом. Рынку очень сложно без полноценных полетных зимних программ в Египет. Все компромиссы с введением в продуктовую линейку новых экзотических стран и т.д. не могут заменить Египет. На зимние программы возможное «открытие Египта» при этом отрицательно не повлияет и, наоборот, даже пойдет на пользу ряду направлений, куда выставлена избыточная перевозка и низкобюджетные предложения». Отметим также, что в прошлом месяце компания OneTwoTrip провела опрос пользователей сервиса и узнала, ждут ли они туров в Египет и верят ли, что чартеры будут запущены в ближайшее время. Оказалось, что большинство опрошенных туристов настроены пессимистично. 47% считают, что чартеры будут запущены только в 2019 году. 8% полагают, что восстановление авиасообщения займет еще больше времени. Оптимистами оказались 45% респондентов: они сказали, что верят в начало продажи туров в Египет до конца текущего года. При этом 53% путешественников, которые ответили, что не планируют отдыхать на море предстоящей зимой, сообщили, что могут изменить свои планы в случае возобновления чартерных рейсов в Египет. /TOURBUS.RU

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