Новости

Etihad представил в Москве «Свободу выбора»

В ходе встречи с журналистами национальный перевозчик Абу-Даби представил новую программу дополнительных опций для пассажиров эконом-класса

Представители авиакомпании Etihad Airways совместно с Департаментом культуры и туризма Абу-Даби провели в столице пресс-завтрак, в котором поделились новостями авиационной и туристической сферы эмирата.

В ходе приветственного слова Наталья Горюнова, представитель Etihad Airways в России, рассказала гостям о последних событиях из жизни авиакомпании. Так, она сообщила о старте нового предложения «Свобода выбора»/ Choose Well, которое позволяет гостям самим создать комфортные условия поездки.

Это предложение включает возможность выбора места с увеличенным пространством для ног до 91 см и опцию «место без соседа» в эконом-классе и расширенный выбор питания, которое можно приобрести на борту.

«Мы за право выбора - пассажир должен иметь право сделать свой выбор услуг и продуктов, наиболее подходящих для него. Мы - авиакомпания выбора, и наша последняя кампания воплощает решения, которые ежедневно делают наши сотрудники и наши гости», - процитировала представитель слова Робина Камарка, исполнительного коммерческого директора Etihad Airways.

Новая программа стала результатом маркетинговых исследований, показавших, что Etihad следует изменить некоторые правила работы на рынке. "Идейным вдохновителем этого проекта стал выбор, сделанный в свое время Шейхом Заедом - выбор, который не только определил жизненный путь правителя, но и всю историю развития ОАЭ", - добавила г-жа Горюнова.

Как заключила г-жа Горюнова, «кампания» призвана вдохновлять, предлагая выбор для всех. Это сигнал к действию. Те, кто делает хороший выбор, выбирает хорошую жизнь».

Запуск новой кампании совпал с 15-летним днем рождения авиакомпании Etihad Airways. Кроме того, компания отметила десятилетний юбилей начала полетов из Абу-Даби в столицу России.

Напомним, что Etihad Airways начала полеты 5 ноября 2003 года на единственном тогда лайнере Airbus A330-200, который совершил символический перелет в исторический город эмирата Абу-Даби Аль-Айн. Регулярные коммерческие рейсы стали выполняться с 12 ноября этого же года из Абу-Даби в столицу Ливана.

Сейчас национальный перевозчик ОАЭ располагает новейшим флотом из более чем 110 современных самолетов Boeing и Airbus, совершая перелеты по 84 направлениям. За 15 лет Etihad Airways совершила более 840 тыс. пассажирских рейсов и перевезла 139 млн. пассажиров. В компании работают сейчас 22 тыс. человек – граждане 150 стран.

О новостях туристической жизни Абу-Даби – в нашем завтрашнем выпуске.

/TOURBUS.RU