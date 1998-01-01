Первый гостиничный комплекс 4* появился на заповедном Плещеевом озере

В конце ноября состоялся информтур для представителей турфирм и журналистов по маршруту Переславль-Залесский — Ростов Великий - Ярославль — Углич, посвящённый Дню Золотого кольца России, - сообщает наш корреспондент.

Переславль-Залесский превосходит все города Ярославской области по количеству действующих музеев — их сегодня 25. Для их будущих посетителей несколько недель назад в 15 км от города, близ села Иванисово, на 30 га территории национального парка «Плещеево озеро» открылась четырёхзвездочная гостиница «AZIMUT Отель Переславль».

Это первый отель такого уровня и в самом Переславле, и вообще в российских районных городах. Гостиничный комплекс состоит из двух корпусов: Forest на 203 номера и Sky на 150 номеров — этот корпус предназначен специально для размещения транзитных групп. Кроме этого, гостиница предлагает комфортабельное размещение в 26 коттеджах.

В отеле работают два ресторана, лобби-бар, первоклассный, на уровне столичных, спа-центр, банный комплекс. Для бизнес-туристов есть полностью оборудованный конференц-зал на 300 человек.

В перспективе администрация гостиницы планирует построить три бесплатных паркинга, а также вертолётную площадку.

При отеле открыт туристско-информационный центр — один из самых крупных в регионе - присоединившийся к бонусной программе «Паспорт туриста Золотого кольца».

«Объект, входящий в курортный комплекс «Золотое кольцо», задумывался восемь лет назад в рамках федеральной целевой программы. Были проблемы на стройке, какое-то время она даже стояла, но в итоге всё-таки достроили, выдержали сроки, а это важно для имиджа региона», - сказала глава Департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

Директор по продажам «Azimut Hotel Россия» Мария Гребенникова заявила, что компания планирует продвигать новый комплекс как одну из точек привлечения дополнительного туристического потока: «Не секрет, что существующий в городе номерной фонд уже немного «устал». Поэтому для нас открытие объекта в Переславле, в прошедшем году вошедшем в тройку самых популярных у туристов малых городов России, поистине уникально».

Именно сюда мы пришли в качестве управляющей компании, потому что Ярославская область поддерживает любые инициативы по развитию своей территории, добавила г-жа Гребенникова, а Департамент туризма планирует проводить события, которые привлекут туристов со всего Золотого кольца.

«Азимут» — отличный, очень интересный комплекс, - считает Лариса Кислюк, менеджер компании Space Travel. - Я вижу его отличным вариантом для MICE-мероприятий, различных тимбилдингов, потому что имеется достаточно места для проведения различных командных соревнований и в то же время имеется всё необходимое оборудование для отдыха и релаксации.

Этот отель, на мой взгляд, идеально подходит именно для таких туристов.

Иностранцам же гораздо удобнее размещаться непосредственно на территории Переславля».

/TOURBUS.RU