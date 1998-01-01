Новости

Горячие новости

Время в пути аэроэкспрессов до Домодедово сократится/ Израиль и Иорданию накрыли ливневые дожди/ МИД РФ предупредил туристов о новых акциях протеста в Париже

Время в пути аэроэкспрессов до Домодедово сократится

В соответствии с новым графиком движения некоторые рейсы аэроэкспрессов в Домодедово будут выполняться за 40-42 минуты вместо прежних 45, - сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, сообщает пресс-служба, в ежедневное расписание будут введены два новых рейса отправлением в 12:30 из аэропорта и с Павелецкого вокзала. Ранее в движении аэроэкспрессов на домодедовском направлении был часовой перерыв с 12:00 до 13:00.

"Оптимизации графика удалось достичь благодаря вводу в эксплуатацию второго главного пути на участке между станциями «Авиационная» и «Космос», а также новому подвижному составу компании. Двухэтажные аэроэкспрессы швейцарского производства, курсирующие на домодедовском направлении, способны развивать скорость до 160 км/час. Существующая сегодня инфраструктура на маршруте "Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово" позволяет поездам компании развить скорость до 140 км/час на некоторых участках пути", — говорится в сообщении.

Пресс-служба также сообщает, что в дальнейшем компания планирует сократить время в пути до 37 минут.

Израиль и Иорданию накрыли ливневые дожди

Вторые сутки в Израиле идут сильные дожди, вследствие которых возникли затопления – сообщает портал Newsru.co.i. Так, вследствие дождя произошло обрушение бетонной стены одного из заводов в промзоне около Иерусалима, под завалами погиб сотрудник завода. Полиция и служба скорой помощи сообщают о многочисленных автомобильных авариях, множество машин оказалось в зонах затопления.

Сообщения о затоплениях поступали из Тель-Авива, Хайфы, Холона, Бат-Яма, Ришон-ле-Циона, Ашкелона, Афулы, Реховота. На побережье Средиземного моря шторм. Высота волн достигает 6 метров. Купание крайне опасно.

В ночь на пятницу на вершине горы Хермон на севере страны впервые в этом сезоне выпал снег. Толщина снежного покрова местами достигает 5 см.

По оценке метеорологов, дожди будут идти всю пятницу и в субботу. В воскресенье-понедельник дожди ослабнут, температура повысится.

От проливных дождей страдает и соседняя Иордания. «Вследствие проливных дождей и сильного ветра в Иордании 7 и 8 декабря затруднено дорожное движение, возможны наводнения и оползни, а также перебои в энергоснабжении", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter МИД РФ.

По прогнозам, дожди будут идти в северной, восточной и центральной частях королевства. Местами они будут сопровождаться градом. В субботу днем погода может начать улучшаться.

МИД РФ предупредил о новых акциях протеста в Париже

Новые протестные акции движения "желтые жилеты" ожидаются в Париже в субботу, 8 декабря, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

Как отмечает портал France TV Info, из-за запланированной манифестации в центре Парижа будут закрыты магазины, рестораны и музеи.

"Многие культурные места в Париже будут закрыты до воскресенья, среди них – Лувр, Триумфальная арка, Эйфелева башня, музей Делакруа, сад Тюильри, Большой и Малый дворцы рядом с Елисейскими полями, Музей современного искусства, Гранд Опера и другие. Кроме того, отменены театральные представления. Всем, кто приобрел билеты на спектакли и концерты на 8 декабря, предложат перебронировать их на другую дату или же вернут деньги", — пишет портал.

Парижские власти призвали местных жителей в субботу не выходить на улицу в центре города без необходимости, а владельцев магазинов и торговых центров попросили обеспечить защиту витрин.

По данным французских СМИ, власти опасаются повторения беспорядков, которые происходили на прошлой неделе, когда демонстранты поджигали автомобили, разбивали витрины магазинов, занимались разбоем и грабежом.

/TOURBUS.RU



