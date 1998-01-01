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Педро Вахе: «Начинающийся Год Брейгеля – отличный повод для российских туристов посетить Бельгию»

Турофисы Visit Flanders и Visit Brussels провели сегодня традиционную ежегодную встречу с туроператорами и журналистами

Российский представитель Visit Brussels Антон Мельников сообщил, что, по данным представительства, за первые восемь месяцев текущего года общий туристический поток в Бельгию вырос на 12%. Напомним, последний раз такой прирост был зафиксирован в 2014 году – 3,4 млн ночевок.

Как отметил г-м Мельников, цель турофиса вернуться к рекордным показателям 2013 года, когда в стране было зафиксировано 6,6 млн туристических ночевок.

Завершая свою презентацию, Антон Мельников рассказал о планах своего турофиса в России на 2019 год.

«В будущем году у нас запланированы sales-mission в Москве и Санкт-Петербурге, развитие сотрудничества с Visit Flanders. Также мы намерены провести ознакомительный тур для партнеров в июне».

Далее в ходе встречи с презентацией выступили представители турофиса Visit Flanders в России Педро Вахе и Алина Сутулова.

По данным представительства, рост российского турпотока в Бельгию возобновился и за первые восемь месяцев 2018 года был зафиксирован рост подачи заявок на бельгийские визы на 10%.

«Мы видим, что Бельгия показывает рост продаж. По итогам наших совместных с партнерами промокампаний, реализованных в этом году, некоторые туроператоры сообщили о росте продаж на 70-80%, что просто поразительно», - отметила Алина Сутулова.

За текущий год Visit Flanders организовали семь ознакомительных туров в регион, плотно сотрудничали с агентствами, активно продвигали направление на российском туррынке.

«Мы всегда рады поддержать наших партнеров. Мы можем решить любые сложные вопросы и оказать поддержку. Наши ограничения касаются только помощи с авиаперелетом и проживанием в отеле, эти вопросы партнеры должны решать сами», - добавила г-жа Сутулова.

Продолжая выступление коллеги, Педро Вахе отметил, что турофис Visit Flanders нацелен не только на работу с В2В-сегментом, но также занимается развитием MICE-сегмента, в частности, организация заинтересована в увеличении числа конгрессов и конференций, проводимых в Бельгии.

«У нас большие возможности для интересного досуга туристов, а также создания хороших инсентив-программ. Есть множество подходящих площадок, парков. Мы не стоим на месте и постоянно улучшаем наши возможности.

Следующий, 2019 год будет объявлен Годом Брейгеля, и мы знаем, что его очень любят в России. На мой взгляд, только эта новость - уже прекрасный повод россиянам посетить нашу страну», - заключил г-н Вахе.

/TOURBUS.RU