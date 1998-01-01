Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Число зарубежных туристических поездок россиян выросло в этом году на 12% РСТ прокомментировал данные Погранслужбы ФСБ РФ о числе турпоездок из России за первые 9 месяцев 2018 года

По данным Пограничной службы ФСБ РФ, которая фиксирует пересечение границы по целям поездок, количество туристических поездок из России за 9 месяцев выросло почти на 12% и составило 13019,5 тыс. Положительную динамику в этот период турпоток демонстрирует второй год подряд – с 2013 по 2016 годы выезд за рубеж только снижался. Однако в этом году рост резко замедлился по сравнению с прошлым: показатель в 2017-м за 9 месяцев был 54%, - сообщает РСТ. В 2017 году самый сильный рывок (1025%!) за девять месяцев по понятным причинам совершила Турция, поднявшись тогда с десятого места на первое. В этом году страна показывает планомерный рост 31,6%, продолжая занимать первое место во главе таблицы. Но не только из-за Турции замедлился выездной турпоток. Скачки валютных курсов не прошли даром для туристического рынка: 12 из 32 лидирующих направлений показали отрицательную динамику, в том числе четыре страны из прошлогоднего состава первой десятки – Греция, Китай, Кипр и Болгария. В таблице за девять месяцев 2017 года «минусовых» направлений было всего 3. В топ-10 популярных стран Испания показала стабильный результат и сохранила второе место. Италия с ростом 16% с 6-го места поднялась на 3-е. Таиланд вырос на 11% и переместился с седьмого места на пятое. Тунис вырос на 23%, но все же опустился с 8-й позиции на 9-ю. Германия прибавила 3,4% и осталась на десятом месте. Если говорить о направлениях с отрицательной динамикой, то Греция в этом году потеряла 3%, но сумела сохранить за собой четвертую позицию. Китай (-18%) снизился с третьего до шестого места. Кипр (-6%) опустился с пятой на седьмую позицию. При этом Болгария, потеряв 15%, вылетела из первой десятки. «Выбили» ее ОАЭ (45,5%), причем направление поднялось с 11-й на девятую строчку. Но результат ОАЭ – не самый большой показатель роста турпотока из России за девять месяцев. Первое место здесь занимает Венгрия (72,4%). За ней следует Катар (51,8%), который в этом году стал активно продвигаться на российском рынке. На третьем месте Грузия (48%), ОАЭ на четвертом (45,5%), на пятом Куба (36%), затем Турция (31,6%). Из направлений, показавших отрицательную динамику, лидируют США. На втором месте Китай (-18%), далее вышеупомянутая Болгария (-15%), затем Доминикана (-9,2%) и Черногория (-8%). Общий выезд россиян за рубеж за девять месяцев, по данным пограничной статистики, вырос на 11,8% – практически так же, как и в аналогичный период прошлого года (12%). С различными целями за границу было совершено 34 855,3 тыс. поездок. /TOURBUS.RU Выезд россиян за рубеж с целью туризма, по данным Пограничной службы ФСБ РФ за 9 месяцев 2018 г. (тыс. поездок)





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