Новости ANEX Tour купил «Кремль», а «Пегас Туристик» - «Топкапы» Эксперты комментируют информацию о покупке туроператорами знаменитых турецких отелей Kremlin Palace и Topkapi Palace

Как сообщает АТОР, туроператор ANEX Tour приобрел один из самых необычных и знаковых отелей Антальи – Kremlin Palace, расположенный в курортном районе Кунду. По данным турецкой прессы, MNG Holding продал туроператору ANEX Tour отель Kremlin Palace, построенный в 2013 году на общей площади 75 000 кв. м. Факт сделки подтвердили в пресс-службе туроператора, отметив, что гостиница уже прошла ребрендинг и стала частью имиджа ANEX Tour. «Отель переименован в ASTERIA Kremlin Palace и включен в базовый продукт туроператора ANEX Tour, продажи на летний сезон уже активны», –подчеркнули представители ANEX Tour. По данным туроператора, в приобретенном отеле до начала летнего сезона (31 марта 2019 года) проводится реновация. Согласно системе онлайн-бронирования ANEX Tour, недельный отдых в ASTERIA Kremlin Palace в начале июня 2019 года обойдется от 86 тыс. рублей на двоих взрослых. Напомним, что Kremlin Palace выделяется на фоне турецких отелей своей архитектурой – его здания стилизованы под Московский Кремль. Так, въездные ворота являются копией Воскресенских ворот Красной площади. В здании, построенном по «образу» Исторического музея, находятся главный вестибюль, ресепшен, конгресс-центр и ресторан «Столица». Отель, рассчитанный почти на 2 тыс. гостей, состоит из одного основного 4-этажного здания и трех гостевых блоков (4 и 6 этажей). Комментируя эту покупку, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», заявил нам: «Туристам, конечно, будет интересен этот отель, кстати, москвичи тоже не должны обойти его своим вниманием, ведь не все время им удается погулять по Красной площади. Так что не нужно думать, что туда поедут только из регионов. Загрузка зависит уже от ANEX Tour - по какой цене они собираются реализовывать номера. Если, к примеру, это $150 на двоих в сутки в разгар сезона (цена очень разумная), то можно не сомневаться, спрос будет». ASTERIA Kremlin Palace имеет собственный песчаный пляж длиной 200 м, несколько бассейнов, включая бассейн с горками, и предлагает питание по системе UAI (ультра всё включено). Кстати, рядом с Kremlin Palace находится и один из самых дорогих отелей мира Mardan Palace, перезапуск которого запланирован на апрель 2019 года, - напоминает АТОР. Также турецкие СМИ сообщают, что соседний, не менее «знаковый» отель 5*, являющийся «копией» стамбульского дворца Топкапы, на днях приобрел туроператор «Пегас Туристик». Подробности сделки не раскрываются. «Этот объект размещения будет представлен в линейке нашего продукта для реализации на российском рынке. Туры в Topkapi Palace 5* уже можно приобрести по акции раннего бронирования», – сообщили СМИ генеральный директор «Пегаса» Анна Подгорная. Стоимость недельного отдыха на двоих в этом отеле в начале июня 2019 года, по данным «Слетать.ру», начинается от 107 тыс. руб. /TOURBUS.RU

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