Новогодние праздники обещают взлет Турции и отсутствие демпинга

Российский сервис бронирования туров в онлайне Level.Travel провел в пресс-центре TАСС пресс-конференцию «Пляж или горы: выбор россиян на Новый год». В ходе встречи с журналистами были представлены тренды новогоднего туризма данные об изменении поведения россиян при выборе страны для зимнего отдыха.

Как было сообщено, пожелания для новогоднего отдыха у россиян традиционны —т уристы хотят на теплое море. этом году на вершине списка Таиланд (24% всех новогодних туров), Турция (14%), Гоа (13%) и ОАЭ (9%).

Показательно, что в этом сезоне 14% всех новогодних туров, купленных на Level.Travel, приходятся на Турцию. Это стремительный рост по сравнению с 5% долей Турции в прошлом году. Средняя стоимость новогоднего тура в Турцию — 91 884 руб.

«2018 — год феноменального роста Турции, — отметил директор по маркетингу Евгений Гинзбург. — Туроператоры отметили повышение продаж на 15-20% ещё летом. Level.Travel в этот период зафиксировал рост на 120%, и мы ожидаем дальнейшего развития тренда.

Турция — наименее дорогое зарубежное направление, на котором не так отразился скачок курса валют. Даже не в сезон оно пользуется популярностью благодаря отелям с подогреваемыми бассейнами и тёплой солнечной погоде. А культура „всё включено” традиционно обеспечивает качество отдыха россиян».

По сравнению с 2017 годом в спросе на туры произошли и другие любопытные изменения. Доля внутреннего туризма — в основном это туры в Сочи, Красную Поляну и Крым — увеличилась в два раза, с 3 до 6%. Доли Гоа и Вьетнама снизились с 18% до 13% и с 11% до 9% соответственно. Это объясняется в первую очередь ростом стоимости туров в эти направления и, разумеется, популярностью Турции.

Ещё одна общая тенденция этого года — увеличение средних чеков на новогодние туры. В этом году туроператоры демпингуют значительно меньше благодаря более продуманным полётным программам и, как следствие, сокращению количества горящих туров. Т

ак, средняя стоимость новогоднего тура в Таиланд увеличилась на 24% по сравнению с прошлым годом, средний чек новогодней Турции вырос на 70% — люди выбирают отели более высокого уровня, а туры в ОАЭ подорожали в среднем на 57%.

Туры в Гоа стали стоить на 22% дороже, и эта цифра будет расти и после новогодних праздников. Единственное направление из новогоднего топа со снизившимся средним чеком — российские курорты, на 23%.

Новые новогодние направленияГамбию, Оман и Бахрейн пока что выбирают любители экзотики. Стоит отметить, что новые направления выбирают не экстремалы, а обычные туристы-курортники, и не только из Москвы, но и из регионов.

Появление в списке Грузии демонстрирует, что туроператоры, наконец, обратили внимание на одно из самых любимых направлений самостоятельных путешественников и собрали пакетные предложения, удовлетворяющие этот спрос.

Пик покупок новогодних туров на Level.Travel наступит 15 декабря. При этом 56% покупателей приобретают туры меньше, чем за месяц до вылета. 20% — менее, чем за десять дней до вылета.

«Особенность российского рынка туров онлайн — полная прозрачность всех цен и доступность всех горящих туров. Поэтому покупки туров в интернете в среднем имеют небольшую глубину. Новогодние продажи тоже это ярко иллюстрируют — их пик (25%) приходится на период за 2-3 недели до Нового года. Так что итоги этого сезона подводить ещё рано», — заключил Евгений Гинзбург.

/TOURBUS.RU