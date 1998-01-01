Новости Визовые новости На сайте Visa4UK больше нельзя оформить британскую визу/ Россия может ввести консульский сбор за выдачу электронных виз/ Иностранцы с белорусской визой смогут въезжать в Россию

На сайте Visa4UK больше нельзя оформить британскую визу Как сообщает АТОР со ссылкой на офис Visit Britain, в России приостановлено функционирование сайта Visa4UK. В ближайшие месяцы это произойдет во всех других странах. Все заявления на получение визы могут быть оформлены на сайте службы Access UK. Это касается виз на обучение, работу и туризм, а также транзит. В компании BSI сообщили, что работают с новым ресурсом с октября этого года. Смена ресурса не повлекла за собой никаких сложностей. В начале 2019 года соискателей на британскую визу ждет еще одно нововведение. Туристы, подающие заявления онлайн, смогут воспользоваться новой услугой визового центра TLS Connect, которая упростит процедуру подачи заявления. Туристы смогут забронировать время подачи в визовом центре, отсканировать и загрузить все сопровождающие документы, не выходя из дома, и оформить любые дополнительные услуги, которые им необходимы. В Visit Britain отмечают, что загрузить документы можно будет в любой момент до дня посещения визового центра. Таким образом, туристам больше не нужно будет предоставлять оригиналы документов для подачи. Исключение составляет только паспорт для вклейки визы (если решение о выдаче будет положительным). Использовать сервис могут как туристы самостоятельно, так и туроператоры (в случае, если компания оказывает услуги по подаче документов на визу). РФ может ввести консульский сбор за выдачу электронных виз, чтобы отсечь фейковые заявления МИД РФ не исключает возможность введения разумного консульского сбора за выдачу электронных виз иностранцам, чтобы решить проблему с фейковыми заявлениями, поступающими в ведомство. "Если нагрузка на наши системы в плане негативного информационного шума будет расти, то, естественно, мы будем выходить с предложением о введении консульского сбора за выдачу электронных виз, который является наиболее эффективным способом отрезать эти фейковые заявления. Деньги за баловство никто платить не будет", — заявил замдиректора Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов на круглом столе в Совете Федерации. Г-н Климов отметил, что электронная виза оформляется на основании решения МИД, принятого по заявлению иностранного гражданина, заполненного на специализированном сайте министерства. При этом ведомство столкнулось с проблемой большого количества фейковых заявлений, подаваемых на получение визы. "Это действительно для нас головная боль. 25 процентов — заполняются либо ложные данные, неправдоподобные фамилии, либо просто набор произвольных букв, цифр, фейковые фотографии", — сказал он. Иностранцы с белорусской визой смогут въезжать в Россию — Иностранные граждане с белорусской визой смогут беспрепятственно посещать Россию в рамках подготовленного белорусско-российского межправсоглашения о взаимном признании виз, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун. "Теперь для пребывания в двух странах не надо будет получать две визы. Для стран с визовым режимом въезда достаточно будет одной визы. А безвизовики, которые въезжают на территорию Белоруссии в рамках безвизового указа, все равно будут должны для пребывания на территории России получать соответствующую визу", — добавил он. Кроме того, г-н Бегун отметил, что после подписания соглашения о взаимном признании виз российская сторона обещала снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Белоруссии. Соглашение также предусматривает интеграцию информационных ресурсов. "Мы будем обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных визах, аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание", — пояснил глава департамента. Говоря о сроках вступления в силу соглашения, А.Бегун сообщил, что белорусская сторона настаивает, чтобы оно заработало до 20 мая 2019 года, с учетом того, что с этого времени начинает действовать безвизовый въезд иностранных граждан, имеющих аккредитацию на II Европейские игры, которые состоятся в Минске. /TOURBUS.RU

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