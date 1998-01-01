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«Связной» рассказал о новогодних маршрутах своих клиентов

Компания «Связной Трэвел» предоставила нам анализ туристических предпочтений клиентов компании в период предстоящих зимних праздников

Компания «Связной Трэвел» проанализировала предпочтения среди своих российских пользователей и выявила самые популярные туристические направления в период новогодних праздников с 30 декабря по 8 января.

По результатам аналитики 56% перелётов на праздничные даты приходятся на внутреннее направление. Самыми популярными российскими городами являются Сочи (средний чек перелётов туда и обратно из Москвы составляет 19 979 руб.), Симферополь (23 619 руб.), Минеральные Воды (25 582 руб.), Санкт-Петербург (7 125 руб.). Средний чек перелётов по стране составил 21 759 руб.

Период рождественских и новогодних праздников в Европе остаётся вторым по популярности у россиян и занимает 17% от всех купленных билетов. Российских туристов привлекают рождественские ярмарки, городские сказочные иллюминации, шопинг, а также культурное наследие этих стран. К тому же из популярных городов можно в короткие сроки добраться до горнолыжных курортов в Альпах.

В среднем, чтобы полететь в Европу и обратно, россияне тратят 40 385 рублей. Наиболее популярными городами стали Мюнхен (28 089 руб.), Милан (29 314 руб.), Барселона (55 067 руб.) и Прага (50 427 руб.).

Полёты в тёплые страны Азии и Ближнего Востока занимают 10% от количества забронированных билетов, средний чек составил 53 387 рублей. Провести Новый год под лучами солнца россияне отправляются в Бангкок (89 177 руб.), Дубай (42 488 руб.), Тель-Авив (25 510 руб.) и Стамбул (30 075 руб.).

Не остались в стороне и популярные туристические направления в странах ближнего зарубежья, славящиеся доступными ценами и гастрономическими турами. Отдохнуть на горнолыжных курортах Еревана (23 085 руб.) и Тбилиси (41 181 руб.) предпочли 6% российских пользователей «Связной Трэвел».

Ещё 11% бронирований от всех билетов пришлись на США, страны Африки, Австралию и Новую Зеландию.

При этом онлайн-бронирование на сайте и в приложении «Связной Трэвел» выбирали 88% пользователей, 12% предпочли бронирование и оплату в магазинах компании и у партнёров.

«В связи с ростом курса иностранной валюты в этом году россияне начали активно бронировать авиабилеты на зарубежные направления уже в сентябре. Пиковый период бронирования внутренних перелётов пришёлся на ноябрь, но мы ещё ждем дальнейшей корректировки роста. Ждать скидок и дешёвых билетов сейчас не стоит, поскольку ближе к праздникам цены стремительно растут.

Так, только за последние две недели ноября средняя стоимость внутренних перелётов по России увеличилась более чем на 60%, в Европу – на 31%, страны Азии и Ближнего Востока – на 28%», — прокомментировал результаты исследования Андрей Осинцев, директор «Связной Трэвел».

/TOURBUS.RU