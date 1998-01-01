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Руководство «РЖД Тур» получило награду из рук заместителя мэра Москвы

В столичной мэрии прошла церемония награждения руководителей компании «РЖД Тур» памятными дипломами и знаками лауреата премии города Москвы

Пятого ноября в московской мэрии состоялось награждение памятными дипломами и знаками лауреата премии города Москвы генерального директора «РЖД Тур» Сергея Ильягуева. Также престижную награду заместитель мэра Москвы Александр ГорбенковручилИринеФедоровой, начальнику отдела по работе с корпоративными клиентами компании.

Почетная городская премия 2018 года «За вклад в развитие туристского потенциала города Москвы и организацию экскурсионных туров на ретропоездах» в номинации «Туризм» присуждена компании «РЖД Тур» указом мэра столицы«О присуждении премий города Москвы 2018 года в области физической культуры, спорта и туризма» (№ 84-УМ от 12 ноября 2018 года).

«Мы искренне рады, что наша большая работа по организации экскурсионных паровозных программ ивозрождению железнодорожных туров выходного дня получила высокую оценку столичных властей. «РЖД Тур» уделяет особоевнимание развитию ретродвижения на паровой тяге и его интеграции в туристический рынок столицы», – отмечает Сергей Ильягуев.

«В линейке паровозных программ компаниинаибольшийпроцентзанимают туры именно с выездом из Москвы в города Подмосковья и ближайшие к столице регионы: Тульскую, Рязанскую, Владимирскую и Ярославскую области. Наши туры в занимательной форме знакомят москвичей и гостей столицы с историей нашей страны, ее железных дорог, развития паровозостроения, а также с российской литературой, архитектурой и культурными традициями, предлагая туристам увлекательный и, вместе с тем, познавательный досуг», – считает Ирина Федорова.

«РЖД Тур» – единственная компания, котораязанимается в России популяризацией ретродвижения на паровой тяге. Экскурсионные паровозные программы «РЖД Тур» формируются уже пятый год из Москвы, Санкт-Петербургаи Иркутска. В ближайших планах –развитиеретротуров на Кавказских Минеральных Водах и в других российских регионах.

Наибольшее количествотуристов, побывавших в паровозных турах компании,– именно из Москвы.«РЖД Тур» предлагает москвичам и гостям столицы более 20 паровозных программ различной тематики, предоставляя каждому туристувозможность подобрать наиболее интересную для себяэкскурсию.

Компания «РЖД Тур» была образована в 2005 году, находится под корпоративным управлением холдинга «РЖД» с 2011 года. Среди направлений деятельности — внутренний и въездной железнодорожный туризм; организация массовых перевозок пассажиров и индивидуальных поездок VIP-персон; формирование специальных тематических поездов, реализация комплексных проектов с использованием железнодорожных перевозок и возможностей железнодорожной инфраструктуры.