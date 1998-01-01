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Проект «Выходные на Вольном Дону» стартовал в Ростовской области

Параллельно с тестированием новых маршрутов идет и продвижение туристического потенциала региона

1-2 декабря стартовал проект «Выходные на Вольном Дону». Организатор проекта - Министерство экономического развития Ростовской области.

Его цель - создать прототип туристического продукта Ростовской области выходного дня, предоставив жителям столицы возможность выиграть путешествие выходного дня в Ростов и Ростовскую область.

Уникальность акции в том, что параллельно с тестированием маршрутов происходит продвижение туристического потенциала региона. Для этого основными информационными площадками-партнерами проекта выступили бортовой журнал компании «Азимут», портал «Афиша» (Москва), проект «Афиша. Рестораны» и социальные сети Instagram и Facebook (Москва и Ростов-на-Дону).

Победительницей розыгрыша стала жительница Москвы Светлана Медведовская, которая 1 и 2 декабря посетила Ростовскую область вместе с супругом Алексеем.

В программу пребывания гостей края было включено посещение основных туристских дестинаций, расположенных в непосредственной близости от Ростова-на-Дону – Азова, Новочеркасска и станицы Старочеркасской; проживание в пятизвездочном бутик-отеле «39», просмотр неоднократно отмеченного международными наградами спектакля Ростовского академического театра драмы им. М. Горького «Тихий Дон», знакомство с широким диапазоном местной кухни.

В Новочеркасске гости посетили Вознесенский войсковой патриарший собор, в станице Старочеркасской - Воскресенский войсковой собор и отведали ухи с тузлуком по казачьему рецепту.

В Азове победителей ждала экскурсия по Азовскому историко-археологическому и палеонтологическому музею-заповеднику и исторический театрализованный обед в ресторане «Крепостной Вал».

В Ростове-на-Дону в рамках неформальной программы гости познакомились с вечерним маршрутом переулка Газетного «Барная миля», а также оценили изысканную кухню ресторана "Макао".

В путешествии гостей сопровождала профессиональная съемочная группа.

Восторженные отзывы гостей в соцсетях подтвердили огромный туристический потенциал Ростова и Ростовской области, который может быть реализован при грамотном подходе даже не в самую «лётную» погоду.

Руководитель проекта «Афиша. Рестораны» Михаил Шенштейн сообщил, что этот ресурс с радостью поддержал идею розыгрыша гастротура в Ростовскую область: «На это есть несколько причин. Во-первых, мы за любые красивые гастрономические инициативы, чтобы люди ходили в рестораны и получали удовольствие от этого. Во-вторых, Ростов по праву считается одним из мест гастрономической силы в нашей стране. Здесь есть превосходные рестораны, где люди любят вкусно поесть.

Недаром по результатам Российского ресторанного фестиваля в десятку ресторанов с самыми большими продажами сетов вошли пять ресторанов из Ростова. Поэтому мы считаем, что такой гастрономический тур будет прекрасным способом провести свои выходные».

Соразработчик маркетинговой стратегии туристской привлекательности Ростовской области, генеральный директор ООО «Город-Парк» Алексей Матвеенко, в свою очередь, отметил, что организованное путешествие станет инструментом продвижения туристической привлекательности региона на внутреннем рынке страны: «Цель проекта — прямая работа с целевыми аудиториями, которые мы исследовали в рамках создания стратегии продвижения туристической привлекательности Ростовской области. Одна из аудиторных групп — жители мегаполисов, которые могут рассматривать Ростов и Ростовскую область как ставшую доступной, с появлением нового аэропорта и недорогих билетов, локацию для отдыха выходного дня.

Проект «Выходные на Дону» являются неотъемлемой частью стратегии и одним из направлений продвижения туристического потенциала».

/ TOURBUS.RU