«Интурист» начинает продажу пакетных туров в Иран

Эксперты комментируют интерес старейшего туроператора к быстроразвивающемуся иранскому направлению

Как сообщили в пресс-службе «Интуриста», старейший отечественный оператор запускает с 16 декабря продажи экскурсионных пакетных туров в Иран продолжительностью от 4 до 8 дней на базе регулярных рейсов авиакомпании «Аэрофлот» в Тегеран.

Как рассказали в «Интуристе», из крупных региональных городов, таких как Санкт-Петербург, Казань, Уфа полеты будут выполняться на стыковочных рейсах «Аэрофлота» с пересадкой в Москве, при этом «помимо пакетных туров, с авиаперелетом, можно бронировать и только наземное обслуживание».

Для въезда в Иран необходима виза, но, по словам представителей туроператора, ее можно получить и оплатить как заранее в России, так и по прилету в аэропорт Ирана.

Организованные туристы могут оформить визу в иммиграционной службе Ирана через туроператора или приглашающую сторону (организация или частное лицо). Или получить визу в аэропортах страны — Tehran Imam Khomeini- (IKA), Mashhad (MHD), Esfahan (IFN), Shiraz (SYZ), Tabriz (TBZ), Gheshm Island (GSM) или Kish Island (KIH).

Сотрудники иммиграционной службы либо проводят собеседование с туристом, либо связываются с принимающей стороной или с отелем, в котором иностранец забронировал номер. Для оформления визы необходимо предоставить обратный билет.

По данным «Интуриста», рамках экскурсионных туров предлагается размещение в отелях уровня 4* и 5*. «Цены начинаются от 45,7 тыс. рублей на человека при двухместном размещении по программе в отеле 4* и продолжительности тура 4 ночи, включая медицинскую страховку и авиаперелет», — отметили в компании.

Напомним, что ранее этой осенью туроператор уже запустил продажи туров еще в две ближневосточные страны — Ливан и Оман.

Комментируя эту новость, Ольга Метелкова, старший менеджер компании «АРТ Тур», заявила нам, что «Иран – направление достаточно новое, но за последние два года популярность его растет.

Иран интересен в первую очередь с точки зрения экскурсионных программ, при этом эта страна является местом проведения многочисленных выставок и конференций, в связи с чем вырос интерес и к бизнес-отелям.

Иран на данном этапе остается достаточно дорогим индивидуальным направлением для наших туристов. В среднем стоимость недельной экскурсионной программы стартует от $1200 на человека в двухместном номере, дополнительно оплачивается авиаперелет, в среднем от $290 за билет.

C предложениями по перевозке – нет проблем, основной перевозчик – «Аэрофот», при этом есть предложения и от иранских авиакомпаний, таких как как MAHAN Air и IRAN Air».

Со своей стороны Александр Никитенко, руководитель направления Ближний Восток компании «Квинта Тур», добавил: «Иран – это страна не для массового туризма. Там хорошая экскурсионка, растет число и деловых поездок.

У нас есть групповые туры столимостью от 895 евро на человека. Авиаперелет оплачивается всегда отдельно, поскольку добраться туда можно разными авиакомпаниями.

Пока что турпоток в страну невелик, и для его увеличения необходима реклама направления на рынке».

/TOURBUS.RU