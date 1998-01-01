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Испания вновь стала страной-партнером весенней серии региональных workshop «Турбизнес»

Весенний workshop «Турбизнес»-2019 пройдет в 24 городах России и в ближнем зарубежье

Отдел туризма посольства Испании (Turespana) – многолетний участник workshop «Турбизнес» – весной следующего года вновь выступит партнером самых популярных деловых мероприятий в сфере туризма, проходящих в регионах России и в ближнем зарубежье.

«Испания – одно из самых популярных направлений отдыха российских туристов. Ежегодно в города и на курорты Испании приезжает больше миллиона россиян. Потенциал российского рынка – ключевой для диверсификации Испании как туристического направления, в связи с растущей популяризацией культурного, городского, природного, медицинского, экскурсионного, делового и шопинг-туризма среди россиян», - отмечает советник по туризму посольства Испании в Москве г-н Луис Бовес Мартин.

Комментируя сотрудничество с workshop «Турбизнес», г-н Луис Мартин Бовес назвал его крайне продуктивным. «Мы готовы и дальше предлагать российским туристам полноценный, качественный и безопасный отдых и взаимодействовать с туристическими компаниями в регионах России. И, конечно, мы рады вновь сотрудничать с издательским домом «Турбизнес».

Испания выступала страной-партнером workshop в течение шести лет, и мы довольны достигнутыми результатами», - заявил он.

Отметим, что, согласно последним данным, опубликованным Национальным институтом статистики страны, Испанию в январе-октябре посетили 1 108 116 российских туристов, что на 5,9% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Только в сентябре в Испанию въехали 162,6 тыс. россиян, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Этот успех особенно показателен на фоне некоторой стагнации других важнейших для Испании туристических рынков. Так, всего Испания за 10 месяцев этого года приняла 73,8 млн иностранных туристов, что на полпроцента больше показателей за аналогичный период 2017 года.

Самым популярным местом отдыха в Испании за этот период стала Каталония (15,5 млн туристов). На втором месте Балеарские острова (12,2 млн путешественников), на третьем – Канарские острова (10,1 млн туристов), на четвертом – Андалусия (9,4 млн), на пятом — автономное сообщество Валенсия (7,4 млн).

Турпоток в Мадрид в январе-сентябре вырос на 4,4%, до 5,3 млн поездок.

Напомним, что весенний workshop «Турбизнес»-2019 начнется 18 марта в Белгороде и пройдет в 24 городах Центральной России, Поволжья, Юга страны, Урала и Западной Сибири.

Кроме того, участники роуд-шоу посетят и наших соседей в Минске, Астане и Алма-Ате, а завершится весенняя серия workshop «Турбизнес» 16 апреля на берегах Каспия - в столице Азербайджана.

Уже в третий раз в рамках workshop «Турбизнес» в последние зимние дни в двух российских столицах также пройдут приобретающие все большую популярность «Фестивали круизов». 20 февраля это главное профессиональное событие круизного рынка страны пройдет в Москве, а 27 февраля - в Петербурге.

/TOURBUS.RU