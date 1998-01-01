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Аэропортам России нашли новые имена

В Москве появятся аэропорты «Пушкин» и «Ломоносов», в Калининграде – «Елизавета Петровна», а в Магадане – «Высоцкий»

Обнародованы результаты конкурса «Великие имена России», в ходе которого россияне выбирали названия для 47 аэропортов в честь знаменитых ученых, полководцев, общественных и политических деятелей страны.

Результаты конкурса "Великие имена России" были озвучены вчера вечером в эфире телеканала "Россия 1" . Всего в проекте принимало участие 47 российских аэропортов, свои голоса за то или иное имя отдали 5 миллионов человек.

В частности, было решено, что аэропорт Шереметьево получит имя Пушкина, Домодедово – Ломоносова. Имя третьего аэропорта столицы – Внуково – пока не названо.

Астраханский воздушный порт назовут в честь художника Бориса Кустодиева. Название волгоградского аэропорта дополнят именем легендарного летчика Алексея Маресьева.

В честь Петра I назовут воронежский аэропорт, а именем художника Николая Рериха - горно-алтайский. Калининградский аэропорт назовут в честь императрицы Елизаветы Петровны, а калужский - именем ученого Константина Циолковского.

Имя Дмитрия Хворостовского присвоят красноярскому аэропорту, а Екатерины II - краснодарскому. Магаданский аэропорт получит имя поэта Владимира Высоцкого, а ставропольский - имя полководца Александра Суворова. Воздушная гавань Южно-Сахалинска назовут в честь писателя Антона Чехова, а аэропорту Мурманска присвоят имя императора Николая II.

По словам главы Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, в некоторых регионах пройдет второй тур голосования, в частности, это будет сделано в Санкт-Петербурге. Он уточнил, что выбранные людьми имена не обязательно будут присвоены аэропортам. В ближайшее время палата направит выбранные имена в правительство.

В пресс-службе столичного аэропорта Домодедово нашему порталу сегодня заявили: «Мы с самого начала поддерживали проект «Великие имена России». Символично, что по итогам открытого голосования наш аэропорт будет носить имя Михаила Васильевича Ломоносова.

Во-первых, Домодедово реализует совместные образовательные проекты с Московским государственным университетом. Во-вторых, в развитии высокотехнологичного аэропортового бизнеса мы отдаём предпочтение научным подходам. Для нас большая честь, что Домодедово сохранит память о первом российском учёном для десятков миллионов российских и иностранных авиапутешественников».

Напомним, что ранее наши эксперты скептически отнеслись к инициативе массового переименования отечественных аэропортов. Так, комментируя эту инициативу, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», заявил нашему корреспонденту: «Идея странная. Почему решили переименовать именно аэропорты? Названия наших аэропортов исторические.

Конечно, можно сказать, в советские времена столичный метрополитен носил имя Ленина, а железная дорога Москва – Ленинград называлась Октябрьской. Но хотелось бы получить более развернутые комментарии от авторов идеи, понять их цели и логику.

Если уже переименования не миновать, думаю, что стоит в качестве пробы поменять названия пары аэропортов, и посмотреть, как это воспримет общественность».

В свою очередь, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», заявил: «Я категорически против. При всем уважении к авторам идеи это - профанация.

Есть уже сложившиеся и привычные всем исторические названия наших аэропортов. Только-только многие стали понимать, как разобраться со всеми терминалами Шереметьево, и вот новые непонятные перемены.

Имена, которые могут присвоить аэропортам, принадлежали выдающимся личностям, это бесспорно. Но кто это оценит?

Уверен, что такое нововведение привнесет только путаницу плюс нужно будет проделать огромную бумажную работу и потратить крупные денежные средства».

/TOURBUS.RU