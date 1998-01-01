Новости

Названы самые посещаемые туристами города мира

Наши эксперты комментируют результаты ежегодного исследования аналитической компании Euromonitor

Аналитическая компания Euromonitor назвала самые посещаемые туристами в уходящем году города мира. Как сообщается, исследование компании охватило 600 городов, сто из которых вошли в итоговый рейтинг.

Эксперты посчитали зарубежных туристов, которые провели в городе не менее суток не зависимо от цели визита. Статистика не включала местных туристов, рабочих и студентов, которые находятся в стране больше года.

Рейтинг городов возглавил Гонконг (29,8 млн прибытий), затем следуют Бангкок (23,7 млн) и Лондон (20,7 млн).

На лидирующих позициях также Макао (18,9 млн) и Сингапур (18,6 млн). В топ-10 вошли Париж, Дубай, Нью-Йорк, столица Малайзии Куала-Лумпур и китайский город Шэньчжэнь.

Таким образом, шесть из десяти наиболее популярных городов оказались в Азии.

Среди европейских городов самыми посещаемыми помимо Лондона и Парижа стали Стамбул, Рим, Анталья, Прага, Амстердам, Барселона, Милан и Вена.

Наиболее популярными городами США помимо Нью-Йорка эксперты признали Майами, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Орландо и Сан-Франциско.

Москва в рейтинге по итогам 2018 года заняла 46-е место. Зарубежные туристы посетили столицу 5,4 млн раз, что на 12,6% больше, чем годом ранее (4,8 млн). Санкт-Петербург оказался на 60-м месте – в 2018 году его посетили 4 млн туристов, что на 11% больше, чем в 2017 году.

Комментируя нашему порталу эти данные, Дарья Корчагина, заместитель директора туроператора Devisu, рассказала, что в ее компании «наиболее активным спросом пользуются экскурсионные туры в Прагу, Вену, Будапешт, некоторые клиенты выбирают туры с заездом в Германию (Берлин, Лейпциг, Мюнхен, Нюрнберг) и другие соседние страны.

Именно сейчас в Европе самый разгар рождественских торжеств и атмосфера просто сказочная. Именно эта волшебная атмосфера и привлекает наших путешественников. Программа туров обязательно включает в себя посещение рождественских ярмарок, базаров, музыкальных фестивалей.

Но нельзя сказать, что работа идет очень гладко – из-за высокого спроса мы столкнулись с дефицитом мест в отелях, но все равно подобрать достойные варианты проживания можно, хотя и не так просто».

Алена Ларионцева, PR-менеджер компании PAC Group, в свою очередь, сообщила нам: «Особенно популярны у наших туристов в этом году исторические города Италии, Прага, Париж. Также пользуются спросом города Вена и Зальцбург, Мадрид, Берлин, Будапешт.

Наиболее востребованы как классические маршруты с посещением основных городов и достопримечательностей Европы, так и индивидуальные туры продолжительностью около недели».

Со своей стороны, Анастасия Бартоломеева, менеджер по маркетингу и PR компании «Магазин Путешествий», добавила: «Наши клиенты предпочитают недельные комбинированные автобусные туры по Европе, то есть сюда входит путешествие и по железной дороге, и на автобусе. Дело в том, что это самый доступный вариант путешествия в Европу, плюс у туристов есть возможность за одну поездку посетить несколько городов и получить море впечатлений.

Обычно путешественники едут до Бреста на поезде, а далее пересаживаются на автобус и отправляются в Вену, Варшаву, Хельсинки, Таллин и другие города Европы».

Светлана Кречкина, руководитель отдела маркетинга компани и «Ванд», добавила: «Вне всякого сомнения, у нас в топе продаж города Китая с его экскурсионными турами, тем более, что в этом году мы представили несколько новых интересных маршрутов.

Европейские направления в нашей компании в меньше й степени востребованы, однако актуальности не теряют Мадрид, Лиссабон, Рим, Париж».

Наконец, Ирина Гусакова, директор по развитию, продвижению и рекламе компании «ТурТрансВояж», отметила: « 2018 год мы объявили сезоном Франции, предложив туристам много необычных путешествий с исследованием французских провинций и гастрономических особенностей регионов. Например, дегустировали устриц в Канкале в оригинальном туре «Устрицы и ш ампанское: Нормандия, Бретань, Париж».

/TOURBUS.RU