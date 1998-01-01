Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
05 декабря
И снова прозвучит: "Все на борт!"
Ежегодный Фестиваль круизов-2019 пройдет в феврале в Москве и Санкт-Петербурге

Фестиваль круизов - ежегодное профессиональное мероприятие,  посвященное всем аспектам круизного рынка, миссией которого  является продвижение круизных путешествий как одного из перспективных направлений развития выездного,  внутреннего и въездного туризма. 

Фестиваль традиционно проводится накануне высокого сезона в двух городах -  Москве и  Санкт-Петербурге.
В 2019 году фестиваль пройдет:

20 февраля, Санкт-Петербург, отель «Эмеральд»,

27 февраля, Москва, отель «Марриотт Новый Арбат». 


В2В-фестиваль ежегодно собирает ведущих круизных операторов и агентов, а также многочисленных гостей - представителей туристических компаний, MICE-агентств и корпоративных клиентов.

 

Несмотря на то, что круизный отдых еще не пользуется в России такой широкой популярностью, как за рубежом, профессионалы индустрии понимают его преимущество перед другими видами отдыха - это стабильность, повышенный комфорт и безопасность. 

 

В рамках Фестиваля круизов проходят пресс-конференция, workshop для специалистов, мастер-классы и презентации круизных туроператоров, а также панельные дискуссии.

Приятно дополняет деловую программу уникальная атмосфера праздника – запланированы квесты, анимация и лотерея с призами от наших участников.

Посетить  мероприятие приглашаются сетевые и независимые агентства, FIT- и MICE-компании, корпоративные клиенты.

 

Первое профессиональное мероприятие «Фестиваль круизов»  с успехом  стартовало  в апреле 2016 года и стало  прорывом для туристической отрасли Москвы.
В залах  «Марриотт Новый Арбат» тогда собрались ведущие операторы, специалисты и профессионалы круизной отрасли, а также представители турагентств и профильных компаний.

 В 2017 году мероприятие успешно прошло уже в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге.

Более 500 гостей фестиваля получили возможность пообщаться на workshop с представителями круизных компаний и узнать об особенностях этого вида туризма, специфике продажи различных видов круизов, посетить мастер-классы и презентации.

 

В этом году третий по счету фестиваль собрал представителей 26 ведущих круизных компаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах, круизах по России, включая Белое море и Байкал, океанских и на паромах; круизах на лайнерах и яхтах, по Европе и даже экспедиционных круизах с маршрутами по Арктике и Антарктике.

 

«Бесспорно, такое мероприятие важно, так как круизы заняли свою уверенную позицию среди туристических направлений. И фестиваль дает  прекрасную возможность для агентств познакомиться сразу с большинством круизных операторов», - считает Екатерина Илюшина, представитель компании CostaCruises.

«Благодаря фестивалю мы получили возможность пообщаться с агентами, реально заинтересованными в нашем продукте. Широкая реклама мероприятия в специализированной прессе способствовала популяризации направления среди турпрофессионалов»,   - уверена Елена Карманова, директор по маркетингу и PR компании «Виа Марис».

 

Организатор мероприятия - медиахолдинг  «Турбизнес».

Проводится при поддержке Ростуризма.

Партнер - круизная компания Costa Cruises.

 

Официальный сайт фестиваля:

www.festival-cruise.ru 

Дополнительная информация: 
Ирина Ильина i.ilina@tourbus.ru

+7 (495) 723-72-72/ +7 (916) 602-02-03


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2018 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 