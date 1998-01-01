Новости И снова прозвучит: "Все на борт!" Ежегодный Фестиваль круизов-2019 пройдет в феврале в Москве и Санкт-Петербурге

Фестиваль круизов - ежегодное профессиональное мероприятие, посвященное всем аспектам круизного рынка, миссией которого является продвижение круизных путешествий как одного из перспективных направлений развития выездного, внутреннего и въездного туризма. Фестиваль традиционно проводится накануне высокого сезона в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге.

В 2019 году фестиваль пройдет: 20 февраля, Санкт-Петербург, отель «Эмеральд», 27 февраля, Москва, отель «Марриотт Новый Арбат».

В2В-фестиваль ежегодно собирает ведущих круизных операторов и агентов, а также многочисленных гостей - представителей туристических компаний, MICE-агентств и корпоративных клиентов. Несмотря на то, что круизный отдых еще не пользуется в России такой широкой популярностью, как за рубежом, профессионалы индустрии понимают его преимущество перед другими видами отдыха - это стабильность, повышенный комфорт и безопасность. В рамках Фестиваля круизов проходят пресс-конференция, workshop для специалистов, мастер-классы и презентации круизных туроператоров, а также панельные дискуссии. Приятно дополняет деловую программу уникальная атмосфера праздника – запланированы квесты, анимация и лотерея с призами от наших участников. Посетить мероприятие приглашаются сетевые и независимые агентства, FIT- и MICE-компании, корпоративные клиенты. Первое профессиональное мероприятие «Фестиваль круизов» с успехом стартовало в апреле 2016 года и стало прорывом для туристической отрасли Москвы.

В залах «Марриотт Новый Арбат» тогда собрались ведущие операторы, специалисты и профессионалы круизной отрасли, а также представители турагентств и профильных компаний.



В 2017 году мероприятие успешно прошло уже в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге. Более 500 гостей фестиваля получили возможность пообщаться на workshop с представителями круизных компаний и узнать об особенностях этого вида туризма, специфике продажи различных видов круизов, посетить мастер-классы и презентации. В этом году третий по счету фестиваль собрал представителей 26 ведущих круизных компаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах, круизах по России, включая Белое море и Байкал, океанских и на паромах; круизах на лайнерах и яхтах, по Европе и даже экспедиционных круизах с маршрутами по Арктике и Антарктике. «Бесспорно, такое мероприятие важно, так как круизы заняли свою уверенную позицию среди туристических направлений. И фестиваль дает прекрасную возможность для агентств познакомиться сразу с большинством круизных операторов», - считает Екатерина Илюшина, представитель компании CostaCruises.



«Благодаря фестивалю мы получили возможность пообщаться с агентами, реально заинтересованными в нашем продукте. Широкая реклама мероприятия в специализированной прессе способствовала популяризации направления среди турпрофессионалов», - уверена Елена Карманова, директор по маркетингу и PR компании «Виа Марис». Организатор мероприятия - медиахолдинг «Турбизнес». Проводится при поддержке Ростуризма. Партнер - круизная компания Costa Cruises. Официальный сайт фестиваля: www.festival-cruise.ru Дополнительная информация:

Ирина Ильина i.ilina@tourbus.ru +7 (495) 723-72-72/ +7 (916) 602-02-03

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