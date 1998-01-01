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05 декабря
И снова прозвучит: "Все на борт!"
Ежегодный Фестиваль круизов-2019 пройдет в феврале в Москве и Санкт-Петербурге
Фестиваль круизов - ежегодное профессиональное мероприятие, посвященное всем аспектам круизного рынка, миссией которого является продвижение круизных путешествий как одного из перспективных направлений развития выездного, внутреннего и въездного туризма.
Фестиваль традиционно проводится накануне высокого сезона в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге.
20 февраля, Санкт-Петербург, отель «Эмеральд»,
27 февраля, Москва, отель «Марриотт Новый Арбат».
Несмотря на то, что круизный отдых еще не пользуется в России такой широкой популярностью, как за рубежом, профессионалы индустрии понимают его преимущество перед другими видами отдыха - это стабильность, повышенный комфорт и безопасность.
В рамках Фестиваля круизов проходят пресс-конференция, workshop для специалистов, мастер-классы и презентации круизных туроператоров, а также панельные дискуссии.
Приятно дополняет деловую программу уникальная атмосфера праздника – запланированы квесты, анимация и лотерея с призами от наших участников.
Посетить мероприятие приглашаются сетевые и независимые агентства, FIT- и MICE-компании, корпоративные клиенты.
Первое профессиональное мероприятие «Фестиваль круизов» с успехом стартовало в апреле 2016 года и стало прорывом для туристической отрасли Москвы.
Более 500 гостей фестиваля получили возможность пообщаться на workshop с представителями круизных компаний и узнать об особенностях этого вида туризма, специфике продажи различных видов круизов, посетить мастер-классы и презентации.
В этом году третий по счету фестиваль собрал представителей 26 ведущих круизных компаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах, круизах по России, включая Белое море и Байкал, океанских и на паромах; круизах на лайнерах и яхтах, по Европе и даже экспедиционных круизах с маршрутами по Арктике и Антарктике.
«Бесспорно, такое мероприятие важно, так как круизы заняли свою уверенную позицию среди туристических направлений. И фестиваль дает прекрасную возможность для агентств познакомиться сразу с большинством круизных операторов», - считает Екатерина Илюшина, представитель компании CostaCruises.
Организатор мероприятия - медиахолдинг «Турбизнес».
Проводится при поддержке Ростуризма.
Партнер - круизная компания Costa Cruises.
Официальный сайт фестиваля:
Дополнительная информация:
+7 (495) 723-72-72/ +7 (916) 602-02-03
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