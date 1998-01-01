Российские круизные туристы больше не смогут посещать Мексику без визы

Мексика изменила правила въезда для транзитных пассажиров круизных судов, теперь россияне не смогут сойти на берег без заранее оформленной визы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

"Теперь всем, кто отправляется в морское путешествие по Карибскому бассейну из Гаваны, необходимо иметь стандартную визу в паспорте, которую можно заранее получить в консульстве Мексики. Электронная виза для выхода на берег в мексиканском порту не действует", — рассказала она.

Ирина Тюрина уточнила, что по новым правилам, пассажирам, которые уже не успевают до отъезда открыть визу или не захотят этого делать, придется оставаться на борту лайнера во время захода в порт Мексики.

В то же время, россияне с действующей американской или шенгенской визой смогут посещать Мексику как обычно. "Для круизников с отправлением из Майами ничего не изменится, поскольку у них уже есть американские визы. Неудобства коснутся россиян с отправлением в Мексику из безвизовой Кубы", — рассказала она.

По мнению туроператоров, нововведения мексиканских властей не окажут большого влияния на российский рынок. Так, в компании "Инфлот круизы и путешествия" круизы с посещением Мексики спрашивают крайне редко. Запросов на круизы по Карибам к туроператору на ближайшие два-три месяца не поступало.

В компании PAC Group отметили, что новые правила скажутся на продажах круизов MSC Cruises из Гаваны, но не критично. "Безвизовые направления всегда продаются легче визовых.

Но для туристов по прежнему есть весомые аргументы – удобное сообщение с Гаваной, разнообразные маршруты, охватывающие Кубу, Ямайку, Белиз, Гондурас, Мексику, Каймановы острова, а также отсутствие необходимости открывать визу США", — цитирует Ирина Тюрина представителя туроператора.

В то же время представитель пресс-службы компании «Круизный Дом МК» сообщил нашему порталу: «Действительно, Мексика изменила правила въезда для транзитных пассажиров круизных судов без предупреждения.

Теперь гражданам всех стран, которым нужна виза для поездок в Мексику, при транзитном заходе круизного судна в местные порты,

требуется национальная туристическая виза.

Это несколько осложнит продажи круизов по Карибам из Гаваны, где до нововведения не требовалась виза.

Теперь заранее нужно получать национальную визу в консульстве Мексики. С другой стороны, если у пассажиров есть действующая виза США, открывать мексиканскую визу не нужно.





Если у пассажиров нет национальной визы или визы США, то, к сожалению, при посещении мексиканских портов, им необходимо будет остаться на борту лайнера.

Мы считаем, что поводом для такого решения миграционных властей могло послужить прибытие в страну без визы граждан тех стран, с которыми у Мексики действует визовый режим.

О нововведениях нас уведомила одна из круизных компаний, предлагающая именно круизы по Карибам из Гаваны в конце прошлой недели».

/TOURBUS.RU

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