Новости «Жемчужная река» нашла китайского инвестора Туроператор надеется, что $100 млн решат его нынешние серьезные проблемы и позволят продолжить заявленные чартерные программы на Хайнань

Как говорится в опубликованном сегодня компанией пресс-релизе, «туроператор «Жемчужная река» и Aviation Service HK Limited (Гонконг) объявили о подписании соглашения, в рамках которого гонконгская компания входит в проект «Жемчужная река» на правах инвестора и контролирующего деятельность российского оператора участника. Объем инвестиций составит около 100 млн долларов», – сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию 3 декабря. – Соответствующее соглашение руководители компаний подписали в пятницу, 30 ноября». Компания Aviation Service основана в 2009 году и специализируется на запланированных сезонных перевозках пассажиров в страны Азии, СНГ и Европы. В пресс-службе также сообщается, что инвестиции будут направлены на «оптимизацию текущей операционной деятельности», а также на дальнейшее развитие популярного направления. По информации оператора, китайская компания получат 70%-ную долю в ООО «Тревел Дизайнерс», одном из двух юрлиц фирмы, а также права на торговую марку «Жемчужная река». В компании также заверили, что никаких изменений в работе российского подразделения туроператора не будет. В информации оператора также сообщается, что за 11 месяцев этого года «Жемчужная река» отправила на Хайнань более 42 тысяч туристов из Москвы, Барнаула, Кемерово, Томска, Новокузнецка, Благовещенска, Читы, Уфы, Самары, Казани, Хабаровска и Челябинска. В декабре к городам вылета добавятся Санкт-Петербург и Кемерово. Отметим также, что в четверг в «Интерфаксе» пройдет пресс-конференция, посвященная обнародованной сегодня сделке. Между тем лишь вчера АТР сообщил, что туристы «Жемчужной реки», которые должны были вылетать из подмосковного Жуковского в Хайкоу 2 декабря, полетят в Китай из Санкт-Петербурга. При этом проблемы с реализацией полетной программы из Москвы (аэропорт Жуковский) начались именно в пятницу, 30 ноября. Туроператор оплатил рейс Pegas Fly в последний момент, после чего авиакомпания его выполнила. «Жемчужная река» не оплатила все последующие рейсы авиакомпании Pegas Fly из Жуковского в Хайкоу, - подтвердили АТОРу источники на рынке. Ситуация с программой в Хайкоу обратила на себя внимание российских властей. Источник АТОР не исключает, что Ростуризм инициирует проверку «Жемчужной реки» правоохранительными органами. По имеющейся в распоряжении АТОР информации, расчеты с авиакомпанией Pegas Fly «Жемчужная река» вела через юридическое лицо «Тревел Дизайнерс». Эта компания также находится в едином реестре туроператоров. Она застрахована на 10 млн рублей в страховой компании «Орбита». Персональный фонд – 83 970 р. Как отметил, комментируя создавшуюся ситуацию Евгений Глотов, руководитель отдела маркетинга компании China Travel, «давать какие-либо комментарии сложно, поскольку истинных причин случившегося никто, кроме коллег из «Жемчужной реки», не знает. Можно сказать, что если проверка все же будет проведена, то оснований для нее достаточно. За последнее время на рынке достаточно часто у клиентов этого туроператора возникали проблемы. Если посмотреть профессиональные группы в социальных сетях, то нет ветки, где бы не обсуждали «Жемчужную реку» и связанные с ней проблемы. И все равно находятся те, кто спрашивает, можно ли иметь дело с этой компаний и приобретать ее продукт. Учитывая это, оценить перспективы оператора не представляется возможным. Очевидно, что, несмотря на все риски, находятся заинтересованные в таких турах. И понять этих людей можно. Платежеспособные туристы есть в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, а у регионов выбора почти нет. Знаю, что некоторые коллеги даже просят своих клиентов предоставить расписку о том, что они проинформированы обо всех рисках, связанных с турпродуктом «Жемчужной реки». Между тем сегодня вечером СМИ сообщили о том, что туроператор «Жемчужная река» приостанавливает продажу туров на Хайнань с перевозкой авиакомпанией «Алроса» из шести городов России - Барнаула, Томска, Читы, Благовещенска, Новокузнецка и Кемерово. Подробности - в нашем утреннем выпуске. /TOURBUS.RU

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