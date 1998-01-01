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У застрахованных в «Якоре» туроператоров осталось только 10 дней на поиски нового страховщика/ Сеть Marriott готова оплатить смену паспортов пострадавшим от утечки данных клиентам/ МИД РФ предупредил россиян об угрозе наводнений в Германии

У застрахованных в «Якоре» туроператоров осталось 10 дней на поиски нового страховщика

Более 400 туроператоров должны предоставить данные о заключении новых договоров страхования ответственности до 15 декабря, сообщает АТОР.

Как сообщили в Ростуризме, на данный момент новые договоры страхования оформили около 60 туроператоров. У остальных компаний осталось около 10 дней, чтобы застраховать свою ответственность в других страховых компаниях.

Напомним, что 1 ноября Центробанк лишил лицензии страховую компанию «Якорь». На этот момент в компании были застрахованы 450 туроператоров. Из них 185 – в сфере выездного туризма.

Туроператоры должны предоставить соответствующие данные в Ростуризм до 15 декабря. После этого правки будут внесены в реестр в течение 10 дней.

Туроператоры, которые не смогут заключить новые договоры страхования, будут исключены из реестра.

Сеть отелей Marriott готова оплатить смену паспортов пострадавшим от утечки данных клиентам

Гостиничная группа Marriott International Inc. выразила готовность оплатить расходы по смене паспортов для своих клиентов, чьи данные могли быть скомпрометированы в результате утечки, затронувшей до 500 млн человек. "Если мы выясним, что данные были украдены, компания возместит стоимость получения нового паспорта", — заявил представитель компании изданию MarketWatch.

Вероятно, речь идет о паспортах американских клиентов. Стоимость перевыпуска паспорта в США составляет порядка $110.

Как сообщалось, паспортные данные могли быть украдены у 327 млн человек, когда-либо останавливавшихся в отелях, принадлежащих Marriott. О возможной утечке стало известно в сентябре, при этом данные могли оказаться в руках злоумышленников еще с 2014 года.

Компания Marriott International создана в 1927 году, сейчас она объединяет более 6,7 тыс. гостиниц под 30 брендами в 130 странах мира. Помимо собственно бренда Marriott, ей также принадлежат Bulgari Hotels & Resorts, Ritz-Carlton, St. Regis, Sheraton, Autograh и другие.

МИД РФ предупредил россиян об угрозе наводнений в Германии

В пяти федеральных землях Германии из-за проливных дождей и порывистого ветра объявлен "оранжевый" уровень метеоопасности, есть угроза наводнений, сообщает во вторник ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Вследствие проливных дождей и сильного ветра в Германии объявлен "оранжевый" уровень метеоопасности в федеральных землях Рейнланд-Пфальц, Северный Рейн-Вестфалия, Саар, Баден-Вюртемберг и Бавария. Возможны наводнения и повреждения инфраструктуры", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

/TOURBUS.RU



