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В российских аэропортах хотят ввести платную регистрацию на рейс

Эксперты обсуждают предложение компаний «Победа» и UTair взимать плату с пассажиров за регистрацию в аэропортах страны

Лоукостер «Победа» предложил Минтрансу исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Об этом в интервью РБК рассказал глава «Победы» Андрей Калмыков.

В настоящее время в ФАП закреплено, что в аэропорту перевозчик или обслуживающая организация должна обеспечивать регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке. Дополнительная плата за это не взимается.

«Сейчас, даже если клиент регистрируется онлайн, мы все равно платим аэропорту за эту услугу, которая фактически не используется. И эти расходы, конечно, закладываются в цену билета.

Но нам давно пора переосмыслить подход к технологии регистрации и дать возможность пассажирам самим решать, за что платить и на чем экономить», — пояснил инициативу топ-менеджер.​

По словам г-на Калмыкова, экономия на регистрации составит около 200 руб. на человека и авиакомпания готова «отдать эти деньги пассажирам или не повышать на эту сумму тариф при росте расходов.

«Мы уверены, что 90% людей будут регистрироваться онлайн и смогут сэкономить. Мы сразу же вычтем этот сбор из цены билета, как только получим разрешение», — добавил он.

Изменение законодательства, но с сохранением бесплатной и общедоступной онлайн-регистрации поддерживает и авиакомпания UТair.

«Чтобы дополнительно снизить затраты для пассажира, было бы правильно обязать аэропорты не брать деньги с авиакомпании, если пассажир не прошел регистрацию на стойках», — считает президент «UТair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Представитель министерства подтвердил, что обращение «Победы» поступило. «Считаем целесообразным обсудить его со всеми участниками отрасли, в том числе с общероссийским объединением пассажиров и другими общественными организациями», — сказал он.

Напомним, что в начале августа «Победа» уже объявила, что с 28 октября вводит платную регистрацию в зарубежных аэропортах, за эту услугу придется заплатить €25. Аналогичной политики придерживается и ряд зарубежных лоукостеров.

Как отмечает старший аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин, отмена бесплатной регистрации соответствует принципам «Победы» и других лоукостеров: предложить самые базовые удобные для перевозчика условия, а все остальные сервисы сделать платными для пассажира. «Но, к сожалению, в нашей стране такая модель часто вызывает отторжение у клиентов, поэтому большинство авиакомпаний побоятся вводить плату за эту услугу», — добавляет он.

«Как элемент системы снижения операционных расходов, это нововведение может способствовать улучшению финансовых показателей перевозчика и, как результат, позволит удержать цены на билеты с базовыми условиями или не допустить их сильного роста», — считает г-н Гущин.

Представитель аэропорта Домодедово сообщил РБК, что «сама по себе регистрация на стойке — лишь часть комплексного тарифа по обслуживанию пассажира, который включает и иные услуги, необходимые для обеспечения коммерческой загрузки воздушного судна».

Комментируя эту новость, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», заявил нашему корреспонденту: «Победа» уже не знает, как повысить собственный доход, не заботясь об имидже компании.

Дело в том, что авиакомпания на самом деле хочет переложить плату за услуги аэропорта на плечи авиапассажиров. Думаю, что общество защиты прав потребителей должно обратить внимание на эту ситуацию и выступить против инициативы.

Хотя шанс, что данная инициатива пройдет - очень мал. На мой взгляд, это просто плохой пиар-ход».

/TOURBUS.RU



