Эксперты сервиса OneTwoTrip for Business проанализировали спрос на перелеты за границу в 2018 году среди бизнес-путешественников и составили рейтинг популярных зарубежных городов для деловых поездок. Как отмечают в компании, сервисом OneTwoTrip for Business пользуются юридические лица для организации командировок сотрудников, что позволяет изучить особенности именно бизнес-путешественников, исключив из сравнения тех, кто приобретает билеты для личных и познавательных поездок.

Выяснилось, что самым востребованным зарубежным направлением среди бизнес-путешественников в 2018 году стал Минск. Вторую строчку занял Лондон, третью — Берлин. Замыкают топ-5 популярных для командировок городов Пекин и Астана. Интересно, что в топ-15 попали сразу три китайских мегаполиса (Пекин, Шанхай и Гуанчжоу), два города Германии (Берлин и Мюнхен) и два города Казахстана (Астана и Алма-Ата).

“Лидерами рейтинга в уходящем году стали деловые центры стран, с которыми Россия имеет наибольший оборот внешней торговли и налаженные бизнес-связи. Между Москвой и каждым городом рейтинга есть ежедневное прямое авиасообщение, рейсы в некоторые из них выполняются из регионов, поэтому речь может идти о весьма ощутимых объемах зарубежных командировок. Если говорить об отличиях в поведении обычных и бизнес-путешественников, то последние часто покупают авиабилеты и бронируют гостиницы в последний момент, а также предпочитают летать прямыми рейсами”, — прокомментировал нам результаты исследования директор по развитию сервиса OneTwoTrip for Business Никита Булгаков. Топ-15 бизнес-направлений российских деловых туристов в 2018 году место город 1 Минск 2 Лондон 3 Берлин 4 Пекин 5 Астана 6 Стамбул 7 Шанхай 8 Мюнхен 9 Париж 10 Вена 11 Ереван 12 Алма-Ата 13 Гуанчжоу 14 Нью-Йорк 15 Амстердам /TOURBUS.RU

