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04 декабря
Выяснилось, куда летали в уходящем году российские бизнес-туристы

Сервис OneTwoTrip for Business предоставил нашему порталу топ-15 зарубежных бизнес-тревел-направлений


Эксперты сервиса OneTwoTrip for Business проанализировали спрос на перелеты за границу в 2018 году среди бизнес-путешественников и составили рейтинг популярных зарубежных городов для деловых поездок.

 

Как отмечают в компании, сервисом OneTwoTrip for Business пользуются юридические лица для организации командировок сотрудников, что позволяет изучить особенности именно бизнес-путешественников, исключив из сравнения тех, кто приобретает билеты для личных и познавательных поездок.


Выяснилось, что самым востребованным зарубежным направлением среди бизнес-путешественников в 2018 году стал Минск. Вторую строчку занял Лондон, третью — Берлин. Замыкают топ-5 популярных для командировок городов Пекин и Астана.

Интересно, что в топ-15 попали сразу три китайских мегаполиса (Пекин, Шанхай и Гуанчжоу), два города Германии (Берлин и Мюнхен) и два города Казахстана (Астана и Алма-Ата).


“Лидерами рейтинга в уходящем году стали деловые центры стран, с которыми Россия имеет наибольший оборот внешней торговли и налаженные бизнес-связи. Между Москвой и каждым городом рейтинга есть ежедневное прямое авиасообщение, рейсы в некоторые из них выполняются из регионов, поэтому речь может идти о весьма ощутимых объемах зарубежных командировок.

 

Если говорить об отличиях в поведении обычных и бизнес-путешественников, то последние часто покупают авиабилеты и бронируют гостиницы в последний момент, а также предпочитают летать прямыми рейсами”, — прокомментировал нам результаты исследования директор по развитию сервиса OneTwoTrip for Business Никита Булгаков.

  

Топ-15 бизнес-направлений российских деловых туристов в 2018 году

место

город

1

Минск

2

Лондон

3

Берлин

4

Пекин

5

Астана

6

Стамбул

7

Шанхай

8

Мюнхен

9

Париж

10

Вена

11

Ереван

12

Алма-Ата

13

Гуанчжоу

14

Нью-Йорк

15

Амстердам

 

/TOURBUS.RU


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