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04 декабря
Выяснилось, куда летали в уходящем году российские бизнес-туристы
Сервис OneTwoTrip for Business предоставил нашему порталу топ-15 зарубежных бизнес-тревел-направлений
Эксперты сервиса OneTwoTrip for Business проанализировали спрос на перелеты за границу в 2018 году среди бизнес-путешественников и составили рейтинг популярных зарубежных городов для деловых поездок.
Как отмечают в компании, сервисом OneTwoTrip for Business пользуются юридические лица для организации командировок сотрудников, что позволяет изучить особенности именно бизнес-путешественников, исключив из сравнения тех, кто приобретает билеты для личных и познавательных поездок.
Интересно, что в топ-15 попали сразу три китайских мегаполиса (Пекин, Шанхай и Гуанчжоу), два города Германии (Берлин и Мюнхен) и два города Казахстана (Астана и Алма-Ата).
Если говорить об отличиях в поведении обычных и бизнес-путешественников, то последние часто покупают авиабилеты и бронируют гостиницы в последний момент, а также предпочитают летать прямыми рейсами”, — прокомментировал нам результаты исследования директор по развитию сервиса OneTwoTrip for Business Никита Булгаков.
Топ-15 бизнес-направлений российских деловых туристов в 2018 году
/TOURBUS.RU
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