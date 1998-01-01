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Компания AZUR air впервые наградила лучших туристических и авиажурналистов

Среди обладателей новой престижной награды Flightlevel – представители нашего портала

В минувшую пятницу авиакомпания AZUR air в рамках церемонии «Журналист года - 2018», проведённой совместно со стратегическим партнёром ANEX Tour, вручила журналистам авиатранспортного и туристического пулов дипломы и премии Flightlevel за профессиональные достижения в области средств массовой информации.

«Журналистское сообщество играет важную роль в авиационной отрасли, информируя общественность и специалистов индустрии о ключевых этапах развития гражданской авиации. Сотрудники общественно-политических и профильных СМИ объективно формируют актуальную повестку дня, готовят аналитические и обзорные материалы, берут качественные экспертные комментарии», - отметили в компании.

В рамках мероприятия AZUR air вручила награды в нескольких номинациях.

Так, в номинации «Наследник Жака Кусто» с формулировкой «За регулярные обращения в пресс-службу туроператора за комментариями» номинантом стала редактор порталов «Турбизнес» и Business Travel Мария Акунова.

В номинации «На эшелоне» за лучшее понимание авиационной специфики были награждены редакции туристических порталов и изданий. Дипломантами стали редакции журнала «Турбизнес» и сайта «Вестник АТОР», а главный приз получила редакция портала TourDom.ru

В номинации «Высший пилотаж» за лучшее освещение ключевого события в жизни авиакомпании - получения нового типа воздушного судна Boeing 777-300ER - лауреатом, получившим памятную статуэтку, стала корреспондент информационно-аналитического агентства «АвиаПорт» Мария Ситкина.

Дипломантами в номинации «Верным курсом» за регулярные обращения в пресс-службу авиакомпании за комментариями стали корреспондент РБК Валерия Комарова, а также редакция портала TourDom.ru. Лауреатом стала корреспондент информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Меньшакова.

Кроме того, авиакомпания также вручила премии в индивидуальных номинациях. Награду за наиболее полное отражение детальности компании получил главный редактор AVIA.RU Роман Гусаров, а премию в номинации «На исполнительном старте» - за лучший творческий старт среди журналистов авиатранспортного пула - получил корреспондент «Авиатранспортного обозрения» Иван Володин.

Премия Flightlevel была разработана специально для наград журналистов, а церемонию награждения планируется сделать ежегодной, - отметили в компании.

Напомним, что AZUR air – динамично развивающаяся российская авиакомпания, является одним из крупнейших чартерных перевозчиков в стране. Первый полет под этим брендом состоялся в декабре 2014 года. AZUR air выполняет перевозки по международным направлениям, обеспечивая потребности крупнейших российских туроператоров.

Парк компании состоит из двадцати пяти воздушных судов, в том числе восьми Boeing 757-200, девяти Boeing 767-300, шести Boeing 737-800, одного Boeing 737-900 и одного Boeing 777-300. В течение года AZUR air осуществляет рейсы из сорока городов России по двадцати девяти международным туристическим направлениям.

Перевозчик является авиакомпанией года в номинации «Чартерные перевозки» и дипломантом в номинации «Международные перевозки» Национальной отраслевой премии «Крылья России», а также входит в число пятисот крупнейших компаний России по версии рейтинга РБК.

/TOURBUS.RU