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Роскомнадзор запросил Marriott сведения о россиянах в списке взломанных данных клиентов сети/ Самолет Fly Dubai попытался вылететь из Шереметьево без разрешения диспетчера/ МИД РФ предупредил о росте заболеваемости малярией в Доминикане

Роскомнадзор запросил сеть Marriott сведения о россиянах в списке взломанных данных клиентов

Роскомнадзор просит группу Marriott International сообщить, были ли россияне среди 500 млн клиентов, чьи персональные данные могли оказаться в руках мошенников, сообщили в пресс-службе регулятора.

30 ноября в пресс-службе Marriott сообщили, что персональные данные 500 млн человек, останавливавшихся в гостиницах группы Marriott International по всему миру, могли оказаться в руках злоумышленников.

В пресс-релизе Marriott говорится об "инциденте в области безопасности данных" в системе бронирования Starwood. Для 327 млн гостей информация включала различные сочетания имени, номера телефона, номера паспорта, адреса электронной почты, почтового адреса, даты рождения и пола.

Возможен доступ к данным о банковских картах некоторых клиентов, хотя эта информация хранится в зашифрованном виде.

Marriott отмечает, что сигналы о взломе системы поступили 8 сентября, а 19 ноября компания смогла расшифровать информацию и понять, о каком объеме данных идет речь.

Гендиректор гостиничного оператора Арне Соренсон пообещал сделать все возможное, чтобы ответить на вопросы клиентов, для этого создан специальный сайт и работает колл-центр.

Самолет Fly Dubai попытался вылететь из Шереметьево без разрешения диспетчера

Пилот самолета Boeing 737 авиакомпании Fly Dubai в московском аэропорту Шереметьево попытался взлететь без разрешения диспетчера, сообщил сегодня "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

"Накануне командир самолета Boeing 737 авиакомпании FlyDubai несанкционированно, без разрешения диспетчеров начал разгон по взлетной полосе Шереметьево", — сказал собеседник агентства, отметив, что диспетчерам пришлось экстренно прервать взлет.

"Самолет в экстренном режиме прекратил взлет и вернулся на стоянку. Рейс был задержан на три часа, пока с экипажем проводилось разбирательство. Затем лайнер все-таки вылетел в Дубай", — сообщил источник.

МИД РФ предупредил о росте заболеваемости малярией в Доминикане

Рост случаев заболевания малярией зарегистрирован в Доминиканской Республике, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Доминиканская Республика – Санто-Доминго – рост случаев заболевания малярией", – говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Ранее в пятницу ДСКЦ сообщал о росте заболеваемости лихорадкой денге в Доминикане.

/TOURBUS.RU