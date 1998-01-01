Новости Первым делом — самолеты Выяснилось, что в этом сезоне девушки активнее мужчин бронируют билеты на новогодние праздники

Эксперты онлайн-сервиса для путешествий UFS.Travel определили самые востребованные направления на долгие зимние каникулы и рассказали, где в этом году жители России будут отмечать Новый год. Самые популярные европейские маршруты этого года среди тех, кто путешествует самолетом — Париж и Рим. При этом средняя стоимость прямых маршрутов с вылетом 30 декабря и возвращением 8 января в столицу Франции составляет 43 000 рублей, в Италию — 33 000 рублей. В прошлом году лидерами бронирований были Мюнхен и Тель-Авив. Пользуется спросом также Финляндия и Эстония — Хельсинки и Таллин являются самыми востребованными зарубежными направлением среди путешествующих на поезде из Москвы и Санкт-Петербурга, особенно ночными маршрутами. Стоимость ж/д билета в одну сторону по данным направлениям начинается от 4 109 рублей. Российские города, куда на новогодние каникулы отправится больше всего туристо компании - Москва, Санкт-Петербург, Уфа и Сочи. При этом москвичи стремятся на Новый Год либо на горнолыжные курорты Красной Поляны, либо в Питер. Сама столица пользуется большим спросом среди жителей Казани, Минска и Калининграда. Большинство россиян планируют отправится в путешествие уже 29 декабря, оформляя выходной в счет отпуска. При этом среди путешествующих на поезде большинство возвращаются 6 января, чтобы встретить Рождество дома и заранее подготовиться к выходу на работу. Тогда как обратные авиабилеты россияне приобретают только на 8 января, максимально продлевая свое зимнее путешествие. Средний чек на ж/д билеты на Новый год в этом году увеличился и составил 6 770 рублей (4 405 — в прошлом году), а на авиабилеты 13 907 рублей (в 2017 — 13 235 рублей). Кроме того, в этом году увеличилось процентное соотношение женщин, предпочитающих путешествовать на новогодние праздники. Так, для ж/д поездок их доля составила 58%, что больше прошлогодних показателей на 8%, и на 19% увеличился показатель по авиаперелетам (в 2017 году — 32%). Изменился и средний возраст — если в 2017 году большинство поездок на поезде было совершено пассажирами 18-35 лет, то в этом году — 35-55 лет. Продажи ж/д билетов открываются за 90 дней до даты отправления, и на новогодние направления россияне начали бронировать билеты уже в конце сентября. Противоположная ситуация с покупкой авиабилетов — жители России определяются с направлением всего за одну-две недели до вылета. При этом согласно статистике UFS.Travel, в этом году самое раннее новогоднее бронирование было совершенно еще 6 февраля. /TOURBUS.RU



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