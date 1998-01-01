Как реагирует туррынок на «Парижское восстание»?

Масштабные акции протеста проходящие во Франции уже несколько недель в последние дни приняли особенно ожесточенный характер, - сообщает «Интерфакс». Напомним, что протестующие — так называемые "желтые жилеты" выступают против решения властей повысить цены на бензин.

В субботу протестные акции "желтых жилетов" и беспорядки охватили практически всю страну. В них приняли участие десятки тысяч человек. Французские телеканалы показали репортажи из разных городов Франции как крупных и средних, так и небольших. Всюду были столкновения с полицией и погромы.

По информации СМИ, в центре беспорядков оказался Париж, где протестующие разбивали витрины крупных центральных магазинов, закидывали полицейских камнями, дымовыми шашками и бутылками с зажигательной смесью. Участники акций даже ворвались в музейные помещения Триумфальной арки, где повредили статую Наполеона. Из-за массовых протестов во французской столице были закрыты главные торговые центры, в том числе знаменитая "Галерея Лафайет".

Сообщается, что сегодня представители движения "желтые жилеты" призвали французское правительство уйти в отставку и назначить бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Франции Пьера де Вилье премьер-министром.

Между тем, как сообщила «Интерфаксу» вернувшаяся из Парижа туристка, в столице Франции выступления "желтых жилетов" сконцентрированы на Елисейских полях и вокруг Триумфальной арки, другие районы города ими не затронуты. "Туристы в обычном режиме гуляют по улицам и сидят в кафе. Если не приближаться к району вокруг Елисейских полей, ничего не заметно", — рассказала она.

Ирина Гусакова, директор по развитию, продвижению и рекламе туроператора «ТурТрансВояж», сообщила нашему корреспонденту: «У нас спада продаж в связи с волнениями во Форанции нет. Мы постоянно находимся на связи с нашими клиентами, обмениваемся сообщениями на форуме и никакого напряжения не заметили.

Возможно, это связано с тем, что большая часть туров уже выкуплены, включая и новогодние. Первый массовый заезд у нас евмечен на 4-5 декабря.

Не исключаю, что некоторые наши туристы могли изменить свои планы и выбрать другое направление, то процент настолько небольшой, что мы его не ощутили».

В свою очередь Максим Приставко, генеральный директор «Джет Тревел», отметил в беседе с нами: «Мы не специализируемся на групповых турвх во Францию, поэтому за этот сегмент рынка я отвечать не могу, но индивидуальные туристы своих планов не поменяли, туры не аннулировали, в том числе и на Новый год,.

Думаю, многие наши клиенты принимают во внимание то, что реальная ситуация может кардинально отличаться от той, что сообщают СМИ».

"Сейчас по турам в Париж наблюдается традиционный спад, который вызван сезонностью и начался он в ноябре, так что пока мы не наблюдаем спада турпотока в связи с демонстрациями. В выходные не поступало звонков и жалоб от туристов, которые на данный момент находятся в Париже", — рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" руководитель направления Франция туроператора PAC Group Анна Овчаренко.

Аналогичная ситуация и в компании "Карлсон Туризм"."Мы не заметили никакого спада продаж туров во Францию из-за демонстраций. Все туры, в том числе горнолыжные, бронируются в обычном режиме. Нет и снижения продаж новогодних туров", — заключил руководитель отдела маркетинга туроператора "Карлсон Туризм" Олег Милованов.

/TOURBUS.RU