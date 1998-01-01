Новости Лучшие российские туроператоры по Израилю получили Israel Travel Awards 2018 В этом году туроператоры боролись за победу в 16 номинациях

29 ноября состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии Israel Travel Awards, учрежденной Министерством туризма Израиля при поддержке Ассоциации туроператоров России (АТОР). Премия вручается за вклад в развитие российско-израильских отношений в области туризма, - сообщили нам в пресс-службе Министерства туризма Израиля. По сравнению с премией 2017 года количество номинаций Israel TravelAwards выросло. В этом году туроператоры боролись за победу в 16 номинациях – заявки подали более 30 компаний. Победители в номинациях среди туроператоров: «Самый активный туроператор по Израилю» – ICS Travel Group;

«Самый активный туроператор по Иерусалиму» – «Интурист»;

«Самый активный туроператор по Тель-Авиву» – «Русский Экспресс»;

«Самый активный туроператор по Эйлату» – «Библио Глобус»;

«Самый активный туроператор по Негеву» – KMP Group;

«Лучший туроператор по оздоровительному туризму» – «Веди ТурГрупп»;

«Лучший туроператор по направлению MICE»– PAC Group;

«Лучший региональный партнер»– R-WayGroup;

«За тренерскую работу» –SolomonTours;

«За самое креативное продвижение Израиля»– Art Travel;

«За безупречную отчетность»– ICS TravelGroup;

«Прорыв года» – TUI;

«За успешный старт»–TEZ Tour;

«За прогрессивность технологий»– «ПАКС»;

«За самые нестандартные туры»– «Тур Ком». Кроме того, туроператор «Премьера» был отмечен особой наградой – «За целеустремленность». В дополнение, компания «Русский Экспресс» получила и специальный приз от авиакомпании «Эль Аль» – за значительный вклад в увеличение продаж авиабилетов в Израиль. Каждый туроператор представил на соискание премии по 5 туристических агентств-партнеров, опираясь на статистику по объемам продаж туров в Израиль за первые 9 месяцев 2018 года. На основании полученных данных жюри премии выбрало три агентства – лидеров продаж по Израилю в 2018 году. Агентством, оправившим наибольшее число туристов в Израиль, стало «НАВЕ», второе место заняла компания Klondike Travel, а третье – «Амбитур». Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР отметила: «Ассоциация туроператоров является давним партнёром Министерства туризма Израиля. Ежегодная премия Israel TravelAwards, которую мы поддерживаем, является одной из наиболее авторитетных отраслевых наград, которыми гордятся искренне и заслуженно. Премия действительно мотивирует рынок, и это одна из самых удачных инициатив Министерства туризма Израиля на российском рынке. Мы также гордимся, что абсолютное большинство победителей премии 2018 года – это туроператоры-члены АТОР». В этом году на участие в Israel TravelAwards в трех номинациях для медиа было подано более 60 заявок. Лучшей печатной публикацией, освещающей Израиль как туристическое направление, была признана статья «10 причин посетить Израиль». Автор – Мария Желиховская, журнал Top Flight. Лучшей онлайн публикацией стала статья «Тель-Авив: что нужно знать, если вы едете сюда в первый раз». Автор – Ксения Наумова, издание «РБК Стиль». Лучшей ТВ–передачей признана программа «Пора в Отпуск», НТВ. «От всей души поздравляю всех победителей премии. Еще раз хочу подчеркнуть, что церемония Israel TravelAwards была создана для того, чтобы отметить ваши достижения и выразить признательность за работу и вклад в наше общее дело», – такими словами завершила церемонию награждения лауреатов Israel TravelAwards 2018 года директор представительства Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова. /TOURBUS.RU

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