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03 декабря
Лучшие российские туроператоры по Израилю получили Israel Travel Awards 2018
В этом году туроператоры боролись за победу в 16 номинациях
29 ноября состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии Israel Travel Awards, учрежденной Министерством туризма Израиля при поддержке Ассоциации туроператоров России (АТОР). Премия вручается за вклад в развитие российско-израильских отношений в области туризма, - сообщили нам в пресс-службе Министерства туризма Израиля.
По сравнению с премией 2017 года количество номинаций Israel TravelAwards выросло. В этом году туроператоры боролись за победу в 16 номинациях – заявки подали более 30 компаний.
Победители в номинациях среди туроператоров:
Кроме того, туроператор «Премьера» был отмечен особой наградой – «За целеустремленность».
В дополнение, компания «Русский Экспресс» получила и специальный приз от авиакомпании «Эль Аль» – за значительный вклад в увеличение продаж авиабилетов в Израиль.
Каждый туроператор представил на соискание премии по 5 туристических агентств-партнеров, опираясь на статистику по объемам продаж туров в Израиль за первые 9 месяцев 2018 года. На основании полученных данных жюри премии выбрало три агентства – лидеров продаж по Израилю в 2018 году.
Агентством, оправившим наибольшее число туристов в Израиль, стало «НАВЕ», второе место заняла компания Klondike Travel, а третье – «Амбитур».
Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР отметила: «Ассоциация туроператоров является давним партнёром Министерства туризма Израиля. Ежегодная премия Israel TravelAwards, которую мы поддерживаем, является одной из наиболее авторитетных отраслевых наград, которыми гордятся искренне и заслуженно. Премия действительно мотивирует рынок, и это одна из самых удачных инициатив Министерства туризма Израиля на российском рынке. Мы также гордимся, что абсолютное большинство победителей премии 2018 года – это туроператоры-члены АТОР».
В этом году на участие в Israel TravelAwards в трех номинациях для медиа было подано более 60 заявок.
Лучшей печатной публикацией, освещающей Израиль как туристическое направление, была признана статья «10 причин посетить Израиль». Автор – Мария Желиховская, журнал Top Flight.
Лучшей онлайн публикацией стала статья «Тель-Авив: что нужно знать, если вы едете сюда в первый раз». Автор – Ксения Наумова, издание «РБК Стиль».
Лучшей ТВ–передачей признана программа «Пора в Отпуск», НТВ.
«От всей души поздравляю всех победителей премии. Еще раз хочу подчеркнуть, что церемония Israel TravelAwards была создана для того, чтобы отметить ваши достижения и выразить признательность за работу и вклад в наше общее дело», – такими словами завершила церемонию награждения лауреатов Israel TravelAwards 2018 года директор представительства Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова.
/TOURBUS.RU
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