Новый российский морской лайнер «Петр Великий» планирует в следующем году отправиться в первый круиз по Каспию

В 2019 году на воду будет спущен новый круизный теплоход «Пётр Великий», который выйдет в свой первый международный рейс по Каспийскому морю, а также совершит круиз по трем морям, сообщает АТОР.

«Петр Великий», первый российский теплоход, созданный по современным международным стандартам, с 2019 года будет ходить по Каспийскому морю с заходом в порты пяти стран – России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана в рамках круиза «Сокровища Востока», с которого и планируется начать первый сезон.

При этом, по информации АТОР, программа международных маршрутов на данный момент ещё не утверждена. Основным препятствием является недостаток таможенной портовой инфраструктуры в некоторых странах, где пока нет возможности принимать корабли с туристами сразу из нескольких государств, – а группы на теплоходе планируются в том числе и смешанные.

По планам круизной компании «Мостурфлот», которая будет распоряжаться кораблём, продажи на теплоход «Пётр Великий» начнутся сразу на обоих рынках – внутреннем российском и иностранном. Компания уже имеет большой опыт организации круизов с туристами из Европы и США, поэтому намерена привлечь к каспийскому направлению их, а также туристов из других стран.

Как рассказала «Светлана Гончарова, заместитель генерального директора по туризму круизной компании «Мостурфлот», наиболее активно сейчас продвигается сотрудничество с Азербайджаном, который уже обладает всей пограничной инфраструктурой и очень ждёт круизных туристов.

Также свои намерения по приёму туристов «Петра Великого» регулярно подтверждают Казахстан (порт Актау) и Иран (2 порта – Бэндер-Энзали и Ноушехр). У этих государств есть необходимая инфраструктура для приема иностранных туристов в портах.

В отношении Туркменистана (порт Туркменбаши) было принято предварительное соглашение о безвизовом пребывании россиян в течение 72-х часов, но по-прежнему не ясен вопрос готовности причалов, о строительстве которых шла речь почти год назад.

Не менее сложная проблема, отмечает г-жа Гончарова, есть и в самой России – с заходом в порты Махачкалы и Дербента.

В Махачкале есть все условия приёма для грузовых иностранных судов, но пока не решён вопрос частичной переориентации порта на пассажирские теплоходы. Вопрос с инфраструктурой Дербента тоже неясен и находится в стадии обсуждения с губернатором. Астрахань готова в большей степени, там даже запланировано строительство морского вокзала.

Все эти острые вопросы «Мостурфлот» намерен обсудить на декабрьском форуме в Астрахани, который будет посвящён предстоящим круизам и пройдёт с участием всех заинтересованных прикаспийских стран. Возможно, после этого состоится подписание соответствующих соглашений.

«Разумеется, точная дата спуска на воду теплохода не известна», – говорит госпожа Гончарова. «Но этой зимой мы в любом случае должны будем составить круизное расписание, и если ничего не решится, то «Петр Великий» просто будет заходить туда, где его готовы принять. Помимо Каспия у нас есть ещё два моря и реки», – отмечает она.

Людмила Пучкова, директор департамент развития и коммерции компании «Круизный Дом МК», заявила нашему корреспонденту: «Конечно, появление новых кораблей всегда очень положительная новость для любого рынка, а появление отечественного российского корабля, который будет учитывать все требования и особенности российских туристов ,тем более положительная .

Круизный продукт с русскоязычным сервисом сейчас пользуется огромным спросом на рынке, поэтому наша компания абсолютно уверена в коммерческом успехе данного проекта».

/TOURBUS.RU

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