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03 декабря
Открой удивительное Королевство Марокко!

Масштабная презентация туристических возможностей Королевства Марокко пройдет в столице 13 декабря


13 декабря в столице пройдет уникальное мероприятие и встреча более 20 туроператоров и представителей отелей Марокко с турбизнесом России!

Посетителей ждут последние новости Королевства, презентации туристических возможностей и инфраструктуры Марокко, встречи с представителями туристического офиса Марокко и авиакомпании Royal Air Maroc, ведущими туроператорами и отельерами страны. На встречу со столичным турбизнесом приезжает рекордное число профессионалов турбизнеса Марокко!


Среди участников  мероприятия – гостиничные сети и отели Movenpick, Iberostar, Mandarin Oriental Marrakech  Hotel Group, Gentleby (Banyan Tree Tamouda Bay), Mazagan, Royal Mansour, Amphitrite Palace,  Palmeraie Resorts и туроператоры Magic Voyage, Morocco Golf Services, Access Holidays, MTM Travel, а также Ассоциация спа-курортов Марокко (l'AssociationSPA Maroc), национальная авиакомпания Royal Air Maroc и др.


В последние два-три года североафриканская страна стала все более популярной у российских туристов. В прошлом году Марокко посетили около 50 тыс. туристов из нашей страны. Ожидается, что по итогам нынешнего года турпоток вырастет на 5-10%.


Как отмечает директор московского филиала турофиса Марокко (ONMT) Самир Сусси Риах, «в Марокко – и на Средиземном море и побережье Атлантики есть целый ряд новых курортов, которые пока малоизвестны россиянам.  Кроме того, мы готовы предложить им не только такие традиционно востребованные услуги, как талассотерапия и активные виды отдыха  как гольф, сёрфинг, трекинг и каньонинг, но и поездки в экзотическую Сахару, организацию церемоний бракосочетания и разные другие. Марокко должна стать известна в России не только как страна имперских городов и «пляжного» отдыха в АгадиреЭс-Суэйре и Саидии. Туристические возможности страны гораздо шире. 

Среди возможных направлений развития туризма в Марокко, например, можно выделить MICE, который существует в Марокко более 100 лет. По моей оценке, один только Марракеш вполне может принимать масштабные деловые мероприятия российских компаний и организаций".

 

Презентации «Открой удивительное Королевство Марокко!» пройдут 13 декабря в конференц-центре MEETING POINT (ул. Лесная, 7, корп. А, БЦ «Белые сады», 1 мин от метро Белорусская).

Начало мероприятия: 10:00.

Регистрация для участия обязательна.

 

Получить подробную информацию о программе, участниках мероприятиях и зарегистрироваться можно на сайте morocco-workshop.ru. 

Координатор проекта: Илья Плясунов, i.plyasunov@tb-workshop.ru|  +7(495) 723-72-72 доб. 113.


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