Прощай, CEBIT!

Крупнейшая в мире выставка электроники и информационных технологий CEBIT, проводившаяся в Ганновере с 1986 г., в этом году состоялась в последний раз

Крупнейшая в мире выставка электроники и информационных технологий CEBIT, проводившаяся в Ганновере с 1986 г., в этом году состоялась в последний раз.

Организаторы объяснили это снижением интереса к ней о стороны фирм-экспонентов и посетителей.

В предыдущие годы, выставку посещали до 800 тысяч человек. В 2018 г. число посетителей снизилось до 120 тысяч, то есть примерно в четыре раза, до 2,5 – 3 тыс. Не помог и обновленный формат мероприятия, предусматривающий проведение конференций и концертов популярной музыки.

CEBIT была своеобразным индикатором сферы информационных технологий. Парадоксально, но в определенной степени закрытие выставки стало результатом развитием интернета, когда для продвижения новых технологий и получения информации о них не надо куда-то ехать и тратиться на это, а достаточно воспользоваться услугами Сети.*

Процесс подобен снижению интереса к печатным изданиям на фоне роста интернета к онлайн-продукту. Аналогичным образом в России, например, «усыхают» выставки МИТТ и «Отдых».

Такие компании как Hewlett Packard, Vodafone и Salesforce были готовы и дальше поддерживать CEBIT, но Microsoft, IBM и Huawei от участия в выставке в 2019-м г. отказались, а компании Volkswagen, SAP и Vodafone решили на будущее уменьшить объем своих вложений. И тогда было решено закрыть CEBIT.

/TOURBUS.RU