|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
30 ноября
Выяснилось, что сборы российских авиакомпаний в 2018 году выросли на 13,5%
Сервис OneTwoTrip изучил стоимость авиабилетов туда-обратно внутри страны за 2017-2018 годы
Аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip, изучив стоимость авиабилетов туда-обратно внутри страны в течение января-ноября 2017 и 2018 годов, пришли к выводу, что сборы российских авиакомпаний выросли на 13,5%.
По данным экспертов, средний тариф за указанный период вырос только на 2,2%, а средний размер включенных в стоимость билетов сборов, – речь идет о расходах на топливо и обслуживание в аэропорту, — на 13,5%. И именно сборы внесли наибольший вклад в подорожание перелетов для пассажиров в 2018 году, заявили представители OneTwoTrip.
Увеличение влияния стоимости топлива на доступность воздушного транспорта подтверждает и пятилетняя ретроспектива изменений среднего размера сборов.
В 2014 году по сравнению с 2013-м они практически не изменились, в 2015, 2016 и 2017 годах средний размер сборов снижался, а вот в 2018 году вырос сразу на 13,5%.
«По итогам одиннадцати месяцев текущего года на сборы в среднем приходится 23% стоимости авиабилетов, но при покупке, например, промопредложений или заблаговременном планировании поездок, они могут и существенно превышать размер тарифа. В 2018 году авиаотрасль столкнулась с серьезным подорожанием керосина, вынудившим авиакомпании увеличивать сборы, а в некоторых случаях делать это и не один раз, что подтверждает очень существенное влияние ситуации на топливном рынке на экономику воздушного транспорта», — заявил руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2018 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72