Новости Выяснилось, что сборы российских авиакомпаний в 2018 году выросли на 13,5% Сервис OneTwoTrip изучил стоимость авиабилетов туда-обратно внутри страны за 2017-2018 годы

Аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip, изучив стоимость авиабилетов туда-обратно внутри страны в течение января-ноября 2017 и 2018 годов, пришли к выводу, что сборы российских авиакомпаний выросли на 13,5%. По данным экспертов, средний тариф за указанный период вырос только на 2,2%, а средний размер включенных в стоимость билетов сборов, – речь идет о расходах на топливо и обслуживание в аэропорту, — на 13,5%. И именно сборы внесли наибольший вклад в подорожание перелетов для пассажиров в 2018 году, заявили представители OneTwoTrip. Увеличение влияния стоимости топлива на доступность воздушного транспорта подтверждает и пятилетняя ретроспектива изменений среднего размера сборов. В 2014 году по сравнению с 2013-м они практически не изменились, в 2015, 2016 и 2017 годах средний размер сборов снижался, а вот в 2018 году вырос сразу на 13,5%. «По итогам одиннадцати месяцев текущего года на сборы в среднем приходится 23% стоимости авиабилетов, но при покупке, например, промопредложений или заблаговременном планировании поездок, они могут и существенно превышать размер тарифа. В 2018 году авиаотрасль столкнулась с серьезным подорожанием керосина, вынудившим авиакомпании увеличивать сборы, а в некоторых случаях делать это и не один раз, что подтверждает очень существенное влияние ситуации на топливном рынке на экономику воздушного транспорта», — заявил руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка