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Air Arabia перебазируется в Домодедово / Роспотребнадзор сообщил о вспышке холеры / Российские отели будут размещать подростков только при наличии доверенности

Air Arabia перебазируется в Домодедово

Лоукостер Air Arabia переводит все свои московские регулярные рейсы в Домодедово начиная с пятницы 30 ноября.

Пресс-служба аэропорта сообщает, что «сейчас авиакомпания выполняет в Домодедово часть своей полетной программы из города Шарджа. Начиная с 30 ноября, благодаря переносу всех рейсов, частота перелетов возрастет с одного до двух в день».

По данным СМИ, арабская бюджетная авиакомпания до сотрудничества с аэропортом Домодедово, начавшегося в 2011 году, выполняла рейсы в московский Шереметьево. Начиная с 2011 года Air Arabia перевезла около 500 тыс. пассажиров.

После перевода всех рейсов в Домодедово, авиакомпания будет совершать вылеты из Шарджи в Москву в 8.15 и 23.15, прибытие лайнеров запланировано на 13.35 и 4.15.

Обратные рейсы из Москвы в Шарджу будут осуществляться в 5.15 и 14.35 с прибытием в 10.15 и 19.15. Все рейсы авиакомпании будут выполняться на самолетах Airbus A320.

Роспотребнадзор сообщил о вспышке холеры

Роспотребнадзор сообщил о вспышке холеры. С начала 2018 года в мире заболело более 73 тыс. человек, федеральная служба просит россиян учитывать это при планировании поездок.

На официальном сайте ведомства опубликовано обращение: «По данным ВОЗ, с начала текущего года в 37 странах мира число заболевших холерой превысило 73,3 тыс. человек, из них 1788 закончились летальным исходом, также зарегистрировано более 270 тыс. случаев подозрения на холеру».

Далее указано, что основная масса заболевших находится в странах Африканского континента: Нигерия – примерно 24 тыс. человек, Конго - 21,1 тыс. человек, Сомали – примерно 5,5 тыс. человек, Танзания - 4,2 тыс., Кения - 1,4 тыс. Также отмечается осложнение эпидемиологической ситуации в странах Южной Америки.

Российские отели будут размещать подростков только при наличии доверенности

«Начиная с 1 января 2019 года российские отели смогут размещать подростков 14-17 лет только с нотариально заверенного согласия родителей», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ирину Тюрину, пресс-секретаря РСТ.

«В декабре, как ожидается, будут утверждены изменения в правила предоставления гостиничных услуг в России. Вступить в силу они должны с 1 января 2019 года. Соответствующий проект постановления подготовлен правительством еще в марте. Если правила будут утверждены, заселение в отель детей 14-17 лет станет возможно только при предоставлении нотариально заверенного согласия родителей», - заявила г-жа Тюрина.

Далее было отмечено, что, согласно новым правилам, при наличии нотариальной доверенности заселение возможно без сопровождающих лиц. По словам Ирины Тюриной, большая часть туроператоров новый законопроект восприняли без восторга.

«Значительная часть новогодних детских каникул уже забронирована, а требования только с 1 января могут появиться. Получается, что подростков могут и не разместить в отелях, если родители в ближайшее время не побегут оформлять согласие к нотариусу, поскольку конторы потом уйдут на новогодние праздники», - заключила Ирина Тюрина.

Эксперты индустрии полагают, что новый законопроект – попытка властей обезопасить себя от слишком самостоятельных детей, которые, получив паспорт в 14 лет, самостоятельно приобретают билеты и бронируют проживание в гостиницах.

/TOURBUS.RU