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30 ноября
В Москве состоялась церемония вручения XIX премии туристической и гостиничной индустрии «Путеводная звезда»
Наталья Сергунина поздравила победителей премии туриндустрии «Путеводная звезда»
29 ноября 2018 года в Москве, в концертном зале «Известия Hall», состоялась церемония вручения XIX премии туристической и гостиничной индустрии «Путеводная звезда».
Член экспертного совета премии, вице-мэр Наталья Сергунина поздравила победителей и поблагодарила представителей отрасли за их вклад в повышение туристической привлекательности столицы. Она напомнила, что Москва в последние годы регулярно оказывается среди лидеров международных рейтингов для путешественников.
Побывать в ней в своих топах рекомендовали такие авторитетные издания, как National Geographic, Lonely Planet, The Wall Street Journal, The Daily Telegraph и другие.
«Наш город теперь ежегодно отмечают в различных туристических рейтингах. Превзошел ожидания и, думаю, еще покажет себя wow-эффект Чемпионата мира по футболу. Позитивных откликов и публикаций в соцсетях столько, что они с трудом поддаются подсчету. Это лучшая реклама, когда туристы советуют Москву своим друзьям. Большая заслуга здесь тех, кто трудится в отрасли гостеприимства: предлагает путешественникам лучшие варианты размещения и туристические маршруты, удивляет необычной программой и подает вкуснейшие блюда. Благодарю всех вас за вклад в повышение привлекательности Москвы и, конечно, поздравляю лауреатов», – прокомментировала Наталья Сергунина.
В этом году лауреатов «Путеводной звезды» определяли в 15 номинациях.
За звание лучших боролись московские отели, городские фестивали, гастрономические проекты, архитектурные объекты, туристические компании, а также те, кто каждый день помогает гостям столицы: консьержи, волонтеры и сотрудники туристической полиции. Победителей традиционно определял экспертный совет, но учитывалось и мнение горожан: лауреата в номинации «Лучшее мероприятие под открытым небом» определяли путем голосования на сайте «Активный гражданин».
Лауреатами XIX премии «Путеводная звезда» стали:
Специальный диплом в этой номинации за высокий уровень сервиса получила компания TSAR VOYAGES.
/TOURBUS.RU
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