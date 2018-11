Новости В Москве состоялась церемония вручения XIX премии туристической и гостиничной индустрии «Путеводная звезда» Наталья Сергунина поздравила победителей премии туриндустрии «Путеводная звезда»

29 ноября 2018 года в Москве, в концертном зале «Известия Hall», состоялась церемония вручения XIX премии туристической и гостиничной индустрии «Путеводная звезда». Член экспертного совета премии, вице-мэр Наталья Сергунина поздравила победителей и поблагодарила представителей отрасли за их вклад в повышение туристической привлекательности столицы. Она напомнила, что Москва в последние годы регулярно оказывается среди лидеров международных рейтингов для путешественников. Побывать в ней в своих топах рекомендовали такие авторитетные издания, как National Geographic, Lonely Planet, The Wall Street Journal, The Daily Telegraph и другие. «Наш город теперь ежегодно отмечают в различных туристических рейтингах. Превзошел ожидания и, думаю, еще покажет себя wow-эффект Чемпионата мира по футболу. Позитивных откликов и публикаций в соцсетях столько, что они с трудом поддаются подсчету. Это лучшая реклама, когда туристы советуют Москву своим друзьям. Большая заслуга здесь тех, кто трудится в отрасли гостеприимства: предлагает путешественникам лучшие варианты размещения и туристические маршруты, удивляет необычной программой и подает вкуснейшие блюда. Благодарю всех вас за вклад в повышение привлекательности Москвы и, конечно, поздравляю лауреатов», – прокомментировала Наталья Сергунина. В этом году лауреатов «Путеводной звезды» определяли в 15 номинациях. За звание лучших боролись московские отели, городские фестивали, гастрономические проекты, архитектурные объекты, туристические компании, а также те, кто каждый день помогает гостям столицы: консьержи, волонтеры и сотрудники туристической полиции. Победителей традиционно определял экспертный совет, но учитывалось и мнение горожан: лауреата в номинации «Лучшее мероприятие под открытым небом» определяли путем голосования на сайте «Активный гражданин». Лауреатами XIX премии «Путеводная звезда» стали: «Лучший отель 5 звёзд» – Radisson Royal Hotel Moscow (гостиница «Украина»). «Лучший отель 4 звезды» – AZIMUT Отель Олимпик Москва. «Лучший отель 3 звезды» – Hamptоn by Hilton Moscow Strogino. «Лучший апарт-отель» – Aparthotel Adagio Москва Павелецкая. «Лучший хостел» – NETIZEN Moscow Rimskaya. «Лучший конгресс-отель» – Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel. «Лучшая компания в сфере MICE» – Креативное MICE агентство MaxMedium. «Лучшая компания в сфере въездного туризма» – ООО «Свой Туристический Сервис». Специальный диплом в этой номинации за высокий уровень сервиса получила компания TSAR VOYAGES. «Лучший оператор экскурсионного туризма» – City Sightseeing Russia. «Безопасная Москва: лучший сотрудник туристической полиции Москвы» – Анна Мирошниченко и Роман Степанов. «Гостеприимная Москва: лучший волонтер Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Москве» – Елена Хайрулина. «Гостеприимная Москва: лучший консьерж Москвы» – Ольга Данилюк. «Архитектурная Москва: лучший архитектурный объект туристического показа Москвы» – парк «Зарядье». «Вкусная Москва: лучший гастрономический проект Москвы» – ресторан «Турандот». «Фестивальная Москва: лучшее событийное мероприятие Москвы под открытым небом» – Московский международный фестиваль «Круг света». /TOURBUS.RU

