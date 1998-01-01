Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
30 ноября
В Москве состоялась церемония вручения XIX премии туристической и гостиничной индустрии «Путеводная звезда»

Наталья Сергунина поздравила победителей премии туриндустрии «Путеводная звезда»

 


29 ноября 2018 года в Москве, в концертном зале «Известия Hall», состоялась церемония вручения XIX премии туристической и гостиничной индустрии «Путеводная звезда».

  

Член экспертного совета премии, вице-мэр Наталья Сергунина поздравила победителей и поблагодарила представителей отрасли за их вклад в повышение туристической привлекательности столицы. Она напомнила, что Москва в последние годы регулярно оказывается среди лидеров международных рейтингов для путешественников.

 

Побывать в ней в своих топах рекомендовали такие авторитетные издания, как National Geographic, Lonely Planet, The Wall Street Journal, The Daily Telegraph и другие. 

 

«Наш город теперь ежегодно отмечают в различных туристических рейтингах. Превзошел ожидания и, думаю, еще покажет себя wow-эффект Чемпионата мира по футболу. Позитивных откликов и публикаций в соцсетях столько, что они с трудом поддаются подсчету. Это лучшая реклама, когда туристы советуют Москву своим друзьям. Большая заслуга здесь тех, кто трудится в отрасли гостеприимства: предлагает путешественникам лучшие варианты размещения и туристические маршруты, удивляет необычной программой и подает вкуснейшие блюда. Благодарю всех вас за вклад в повышение привлекательности Москвы и, конечно, поздравляю лауреатов», – прокомментировала Наталья Сергунина.

 

В этом году лауреатов «Путеводной звезды» определяли в 15 номинациях.

 

За звание лучших боролись московские отели, городские фестивали, гастрономические проекты, архитектурные объекты, туристические компании, а также те, кто каждый день помогает гостям столицы: консьержи, волонтеры и сотрудники туристической полиции. Победителей традиционно определял экспертный совет, но учитывалось и мнение горожан: лауреата в номинации «Лучшее мероприятие под открытым небом» определяли путем голосования на сайте «Активный гражданин».

 

Лауреатами XIX премии «Путеводная звезда» стали:

 

  1. «Лучший отель 5 звёзд» – Radisson Royal Hotel Moscow (гостиница «Украина»).
  2. «Лучший отель 4 звезды» – AZIMUT Отель Олимпик Москва.
  3. «Лучший отель 3 звезды» – Hamptоn by Hilton Moscow Strogino.
  4. «Лучший апарт-отель» – Aparthotel Adagio Москва Павелецкая.
  5. «Лучший хостел» – NETIZEN Moscow Rimskaya.
  6. «Лучший конгресс-отель» – Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel.
  7. «Лучшая компания в сфере MICE» – Креативное MICE агентство MaxMedium.
  8. «Лучшая компания в сфере въездного туризма» – ООО «Свой Туристический Сервис».

Специальный диплом в этой номинации за высокий уровень сервиса получила компания TSAR VOYAGES.

  1. «Лучший оператор экскурсионного туризма» – City Sightseeing Russia.
  2. «Безопасная Москва: лучший сотрудник туристической полиции Москвы» – Анна Мирошниченко и Роман Степанов.
  3. «Гостеприимная Москва: лучший волонтер Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Москве» – Елена Хайрулина.
  4. «Гостеприимная Москва: лучший консьерж Москвы» – Ольга Данилюк.
  5. «Архитектурная Москва: лучший архитектурный объект туристического показа Москвы» – парк «Зарядье».
  6. «Вкусная Москва: лучший гастрономический проект Москвы» – ресторан «Турандот».
  7. «Фестивальная Москва: лучшее событийное мероприятие Москвы под открытым небом» – Московский международный фестиваль «Круг света». 

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2018 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 