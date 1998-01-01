Новости Общественный совет Ростуризма поддержал созданный туристический бренд страны Вчера на заседании Общественного совета Ростуризма прошло обсуждение финального варианта туристического бренда России. Общественный совет утвердил знак, девиз которого «Россия – целый мир»

На состоявшемся заседании Общественного совета Ростуризма была утверждена структура и состав комиссий и рабочих групп совета. Основной же темой дискуссии стала судьба туристического бренда России. Руководитель Ростуризма Олег Сафонов, поприветствовав участников совещания, подчеркнул важность этого вопроса. «Реализация проекта по созданию бренда России идет уже несколько лет, - отметил Олег Сафонов. - У каждой страны, которая активно развивает и продвигает туризм в мире, есть бренд. У 144 стран мира такие бренды и слоганы есть. У нас нет, и это серьезное упущение. Нам важно продвигать наш туризм и внутри, и за рубежом». На первом этапе было решено поработать с гражданами и был объявлен открытый конкурс на разработку бренда страны, напомнил глава Ростуризма. Поступило более 10 тысяч предложений, были даже профессиональные работы, но в большинстве случаев это были добрые и наивные варианты. Три победителя народного конкурса получили награды. «Но мы поняли, что нужно работать с профессионалами, - пояснил Олег Сафонов. – Мы обратились в Ассоциацию брендинговых компаний России, и они живо откликнулись на наше предложение. Посчитали важным участвовать в этом историческом процессе». Сейчас работа подошла к финалу. Алексей Андреев, руководитель ассоциации, рассказал о процессе: «Рекрутировать профессионалов на эту работу было легко. Ведь на нас посмотрело государство в лице Ростуризма. История небывалая, мы проделали огромную консолидированную работу. Опыта подобной волонтерской работы не было, мировых примеров мы не нашли. В первую очередь совместно с Ростуризмом и представителями профессиональной общественности мы создали маршрутную карту. Было понятно, что понадобятся союзники. Обратились в образовательные учреждения, в профессиональные сообщества, где интересуются брендингом, дизайном, репутацией территорий. Так был сформирован экспертный совет. Защитились мы и с юридической стороны, ведь это интеллектуальный труд». Было получено 30 взвешенных полноценных стратегий, рассказал Алексей Андреев, из них выбрали 10 финалистов. Они перешли в народное голосование, которое шло на сайте онлайн в течение трех месяцев. В итоге три финальных предложения легли на стол жюри. Глава ассоциации брендинговых компаний России привел некоторые цифры: презентационный ролик бренда просмотрен уже более 40 тысяч раз, более 50 профессионалов составили сборную России по брендингу, которая работала над проектом, более 30 статей о туристическом бренде России вышло на иностранных ресурсах, посвященных брендингу, более 80 обзоров ему посвящено в интернете, с историей создания бренда специалисты выступили на более чем 10 мероприятиях, в том числе в Париже, Милане, Берлине, Каннах. Концепция-победитель – это знак, созданный в стиле супрематизма, и девиз «Россия – целый мир», она набрала большинство голосов жюри. «Тема супрематизма - одна из сквозных в российской культуре, и мы нашли инструменты для коммуникации, которые позволят представить страну в этом бренде, - считает Алексей Андреев. - Метафорой стала картинка, которая представляет собой карту страны. Она разбирается на детали и при этом остается узнаваемой. Эксплуатация дизайна бренда будет возможна везде и в разных формах. У знака большое количество интерфейсов. Мы верим в будущее этого бренда. Результатами мы удовлетворены». Сам бренд, а также его использование вызвали дискуссию участников совещания. Например, должен ли туристический бренд России быть платным или бесплатным? Заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев, например, напомнил про использование знаков Олимпиады и Чемпионата мира по футболу – их можно было использовать только с разрешением. Глава Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко, генеральный директор НП «Центр защиты и помощи гражданам за рубежом и поддержки соотечественников», председатель Общероссийского общественного объединения «Всероссийское объединение туристов», также заметил, что в случае, если знак будет бесплатным, есть опасность, что он появится и на некачественных туристических продуктах, поэтому использование знака, даже если он будет бесплатным, важно будет контролировать. «Бренд рассчитан и на специалистов, и на потребителя, а значит, должен быть узнаваемым и понятным», - высказывались участники совещания, предполагая, что конструкция финального варианта может быть сложной для восприятия. Алексей Андреев, в свою очередь, заметил, что это пластичный бренд, который подойдет под любую историю и под каждого его пользователя, сможет отразить в себе особенности разных регионов России. Что касается вопроса, почему создатели бренда России не использовали традиционные символы матрешки, балалайки и других уже узнаваемых российских образов, Алексей Андреев рассказал, что рабочая группа изучала все возможные подходы: «Мы изучали, какая коммуникация работает на потребителя, какая нет. Например, мы предложили убавить пыл в отношении матрешек, гжели и так далее, так же как Франция не пытается везде использовать символ Эйфелевой башни. Мы смотрели, на что и как реагирует аудитория. Пришлось преодолеть много барьеров. Среди финалистов есть и более традиционные варианты брендов, но наша цель думать наперед». «Сейчас нет задачи принять финальный вариант единогласно, важнее одобрение правильности курса нашей работы», - заметил Николай Королев. По итогам обсуждения участники совещания одобрили представленный туристический бренд страны. Ростуризм должен зарегистрировать знак, будет также продуман формат и правила его использования. /TOURBUS.RU

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