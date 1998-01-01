Новости Первый форум «Riverport Expo-2018» прошел в столице Форум проводился в целях реализации стратегии развития внутреннего водного транспорта РФ на период до 2030 года

Недавно в московском «Экспоцентре» прошёл первый форум «Riverport Expo-2018», в ходе которого эксперты обсудили задачи и проблемы развития внутренних водных путей и водного транспорта РФ. Форум — его организатором выступило Агентство стратегических программ в соответствии с решением Морской Коллегии при Правительстве Российской Федерации - проводился в целях реализации стратегии развития внутреннего водного транспорта РФ на период до 2030 года. Форум «Riverport Expo-2018», в работе которого приняли участие более 20 стран Европы и Азии, стал уникальной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, направленного на развитие системы внутренних водных путей, их протяжённость составляет более 100 тысяч км, из них 74 тысячи - безальтернативные, создание единого экономического пространства, формирование и развитие портовой сети России. Существенную роль в решении всех этих задач, по мнению выступавших на форуме, играет и развитие речного туризма, популярность которого у российских и иностранных туристов, растёт с каждым годом, несмотря на ежегодное удорожание путёвок на круизные маршруты. В России, отмечали эксперты, есть тысячи объектов туристического показа, доступ к которым возможен только по рекам. Основные проблемы на пути развития речного транспорта, и туристического в том числе, сводятся к обмелению судоходной системы, старению флота, ухудшению или отсутствию инфраструктуры – гидросооружений и портов. Наряду с многочисленными проблемами, в России уже имеются успешные опыты туристического освоения речных артерий и прилегающих к ним береговых пространств. Об одном из них участникам рассказал Сергей Бачин, председатель совета директоров группы компаний «Агранта», председатель совета директоров ООО «Завидово Девелопмент». «Наша группа специализируется на развитии новых курортов России. Это Роза-Хутор, это Ярославское взморье – бухта Коприно, это Завидово - большой курорт в Тверской области на Волге в 100 километрах от Москвы, - рассказал он. - Для создания прочной туристической дестинации должны существовать мощный платёжеспособный спрос, поток туристов, а также какая-то природная уникальность. Между тем, равнинная европейская часть России с туристической точки зрения - скучное место. За исключением рек». Реки — не только транспортные артерии, но и точки туристического притяжения. Завидово с его отличной транспортной доступностью — одна из них, считает г-н Бачин. Причём такой курорт может работать в течение всего года. Покрытая льдом Волга – такой же аттракцион, как и река летом. Кроме того, Завидово, - это ещё и отличная точка для начала и окончания круизных и яхтенных маршрутов. В Завидово будут построены также порт и транспортно-пересадочный узел — с речным вокзалом, первым, который планируется построить в России с 1991 года. Этот проект - «Волжское море» - вошёл в ФЦП развития внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 годы. ТПУ, помимо соединения с трассами М-10 и М-11, будет включать в себя порт, железнодорожную ветку, связывающую новую станцию Завидово с Октябрьской железной дорогой (1 час 10 минут пути от Москвы). «Именно правильный выбор места, которое даёт возможность пользоваться Волгой, речным транспортом и ресурсами круизного туризма, позволяет этому проекту успешно расти и развиваться», - добавил г-н Бачин. Кроме того, на форуме было подписано соглашение между ФГБУ «Канал имени Москвы» и «Завидово Девелопмент» о координации усилий по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море» для обслуживания туристских судов в устье реки Шоша. По окончании форума состоялся пресс-тур, посвящённый развитию другого успешного проекта группы компаний «Агранта», парк-отеля «Коприно» в Рыбинском районе Ярославской области, принявшего в нынешнем сезоне более 150 тыс. туристов. «В Европе невозможно представить себе пустующие на протяжении десятков километров берега крупных рек, - сказал директор пакр-отеля «Коприно» Дмитрий Родионов, - а вот в России — сколько угодно. Например, участок верхнего течения Волги от Мышкина до Рыбинского водохранилища». Именно часть берега протяжённостью 11 км в районе бывшей деревни Коприно был избран менее 10 лет назад для создания крупной рекреационной зоны «Ярославское взморье», которая включает сегодня парк-отель (42 коттеджа разной комфортности и вместимости, гостиница на 17 номеров, 5 гостиничных номеров на дебаркадере), самый крупный на Волге яхт-клуб на более чем 200 судов, причальная стенка на четыре круизных судна любой вместимости, участок оборудованного для посещения «первозданного» леса. Последнее особенно важно, поскольку на протяжении всего течения Волги только копринский причал (в нынешнюю навигацию — 110 швартовок) даёт возможность пассажирам прогуляться не по городским улицам, а по лесным тропинкам, причём время стоянка нередко увеличивается за счёт ожидания шлюзования в Рыбинске. Проект предусматривает завершение уже начатого сооружения одной из лучших в России взлётно-посадочных полос для малой авиации, возрождение в качестве крупного — в начале минувшего века в нём проводились даже театральные фестивали - населённого пункта села Коприно — интенсивно ведётся воссоздание стоявшего на берегу Волги Крестовоздвиженского храма. Но самой главной «изюминкой» «Ярославского взморья» является перебравшийся в него в прошлом году этнокультурный туристический комплекс «Тыгыдым». Комплекс состоит из домов-реконструкций и старинных, перевезённых домов, амбаров, бань, аутентичной конюшни и нескольких — Музей крестьянской кухни, утраченных ремёсел, в нынешнем году к ним добавился музей «Мелочная лавка», в будущем году намечено осуществление проекта под условным названием «Музей русского нужника». /TOURBUS.RU

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